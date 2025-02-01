Підприємство всупереч закону оформило власність на павільйон, щоб продовжити оренду землі

Апеляційний суд Львівської області у вівторок, 28 січня, підтвердив незаконність реєстрації права власності на МАФ на проспекті Чорновола, 2а, і зобов’язав підприємство ТОВ «Квіткова перлина» демонтувати його. Про це повідомляє юридичний департамент міськради Львова у Facebook.

Ідеться про МАФ на початку проспекту, навпроти готелю «Львів». Квітковий павільйон працював понад 15 років, проте кілька останніх з них – незаконно, кажуть в міськраді.

ТОВ «Квіткова перлина», за даними сервісу YouControl, засноване у 2007 році. З 2009 року воно орендувало у міськради земельну ділянку площею 0,014 га на проспекті Чорновола, 2а, де звело тимчасовий павільйон для торгівлі квітами площею 110 м2.

Договір оренди на землю між підприємством і міськрадою Львова завершився ще у 2019 році. Після цього ТОВ «Квіткова перлина» звернулося до Миколаївського районного суду, де незаконно зареєструвало право власності на МАФ. Після цього підприємство намагалося продовжити договір оренди під кіоском.

Юридичний департамент ЛМР подав позов до суду про скасування права власності на павільйон та приведення ділянки у відповідність. Суди тривали кілька років, зрештою, Львівський апеляційний суд виніс рішення на користь ЛМР і постановив демонтувати МАФ, а землю повернути місту.

«Товариству з обмеженою відповідальністю «Квіткова перлина» усунути Львівській міській раді перешкоди у користуванні земельною ділянкою шляхом знесення самочинного будівництва – нежитлового приміщення під літ. А-1 за адресою проспект Чорновола, 2а», – ідеться в постанові суду.

Керівницею ТОВ «Квіткова перлина» є львів’янка Євгенія Шп’єлик. Засновниками, окрім неї, також є низка підприємців – це люди, які торгують квітами у павільйоні.

«У мерії розуміють складність ситуації для працівників, які стали заручниками незаконних дій підприємства, однак закону повинні дотримуватися всі», – коментують в юридичному департаменті.

Додамо, що постанова апеляційного суду стала чинною в день прийняття, проте підприємство може впродовж 30-ти днів звернутися з оскарженням до Касаційного суду.