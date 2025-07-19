Вважається, що Винники заснували XIII ст.

Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав міську раду Львова розробити історико-архітектурний опорний план Винників. Міська рада пояснила, що наразі в розробці перебуває низка містобудівних документів, що стосуються всієї громади.

У 2001 році Кабмін видав постанову, якою затвердив Список історичних населених місць України. До цього списку віднесли й Винники, офіційна дата заснування яких датується XIII ст. За цей час, ані Винниківська міська рада, ані Львівська як її правонаступниця не розробили історико-архітектурний опорний план, який має регулювати нову забудову в межах історичного ареалу. Через це прокуратура звернулася в суд із вимогою зобов’язати Львівську міську раду розробити документ.

У Мінкульті зазначили, що неодноразово зверталися до органів місцевого самоврядування усіх історичних населених місць із вимогою розробити і затвердити ІАОП. Зокрема, у 2020 році аналогічний лист Мінкульт надіслав міському голові Винників, однак він його проігнорував.

Натомість представники мерії пояснили, що з 2025 року громади, до яких входить більше одного населеного пункту, повинні розробити Комплексний план просторового розвитку території і лише на його основі оновити генеральний план. Відповідно, на без оновленого генплану міська рада не може оновити історико-архітектурний опорний план. Крім цього, роботу над комплексним планом міська рада розпочала ще у 2021 році і відтоді займалась картографією та оцифруванням матеріалів приєднаних громад.

Однак суддя Оксана Карп’як позов прокуратури задовольнила, визнала протиправною бездіяльність Львівської міської ради та зобов’язала розробити і затвердити ІАОП Винників. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що раніше суд виніс аналогічне рішення щодо Брюховичів.