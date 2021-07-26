Юрій Крисін бере участь у судових засіданнях за допомогою відеозв’язку

Дарницький районний суд Києва у понеділок, 26 липня, звільнив ватажка «тітушок» Юрія Крисіна від кримінальної відповідальності за трьома статтями у справі про викрадення та катування активістів Майдану, повідомляє ресурс Watchers із зали суду.

Адвокатка Тетяна Гнатюк подала клопотання про звільнення Крисіна від відповідальності через те, що строки давності за кількома статтями звинувачення минули. Йдеться про звинувачення за ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб), ст. 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів, демонстрацій) та ст. 146 (незаконне позбавлення волі, викрадення людини, вчинене з корисливих мотивів щодо двох чи більше осіб) Кримінального кодексу України.

Натомість прокурорка Юлія Малашич зауважила, що захисники Крисіна робили все можливе, аби затягнути розгляд справи.

«Уся поведінка захисту, а саме затягування — дало свій результат. Після 5 місяців неявок адвокатів судовий розгляд розпочався із запізненням. Строки давності за трьома статтями справді минули», - сказала вона.

Зрештою, суддя Олена Просалова задовольнила клопотання захисту Крисіна. Відтак суд звільнив його від кримінальної відповідальності за згаданими статтями.

Тепер у справі проти Крисіна лише звинувачення за ст. 127 (катування з метою примусити потерпілого чи іншу особу чинити дії, що суперечать їхній волі).

Під час слухання, яке пройшло в понеділок, представник потерпілих Павло Дикань долучив додаткові матеріали. Він звернув увагу на справу за звинуваченням Олександра Сєрова. Вона стосується епізоду з викраденням Владислава Іваненка. За версією слідства, Сєров охороняв викраденого потерпілого Іваненка у наметовому таборі біля метро «Бориспільська». За це він отримав 800 грн. Викрадення Іваненка сталося в ніч на 21 січня 2014 року. Тоді потерпілого переплутали з іншим активістом Майдану, викрали і катували.

Захисниця Крисіна просила долучити до матеріалів копію вироку Сергію Чемесу, який у часи Майдану був спільником Крисіна. Згодом, після передачі обвинувального акта в суд, Чемес визнав вину і пішов на угоду зі слідством.

На наступному засіданні – 29 липня о 10:30 – суд перейде до дебатів у справі.

Нагадаємо, раніше суд визнав Крисіна винним у хуліганстві, заподіянні тілесних ушкоджень, унаслідок чого в подальшому загинув журналіст В'ячеслав Веремій. Крисіна спершу засудили до чотирьох років умовно. У червні 2018 року Апеляційний суд скасував це рішення та призначив реальний термін ув’язнення – п’ять років. Він відбуває покарання в Торецькій колонії Донецької області.

19 липня цього року повідомлялося, що Крисіна також судитимуть за тероризування в’язнів у колонії.