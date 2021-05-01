Юрій Крисін в колонії більше відомий, як «кримінальний авторитет» на прізвисько «Шкаф»

Засуджений за організацію нападу на журналіста В'ячеслава Веремія у 2014 році та обвинувачений в організації «тітушок» за часів Майдану Юрій Крисін, отримав нову підозру за місцем відбування покарання. Про це повідомило «Громадське» з посилання на речницю Департаменту стратегічних розслідувань Наталію Калиновську.

За її словами, слідчі підозрюють його, двох «смотрящих» та спільника у тероризуванні в'язнів Торецької виправної колонії.

За даними слідства, «кримінальний авторитет» на прізвисько «Шкаф» – Юрій Крисін – разом з двома «смотрящими» в колонії та ще одним ув’язненим організував протиправні дії.

«Зловмисники тероризували двох інших утриманців колонії, змушуючи їх дотримуватися «злодійських законів», підкорюватися злочинному впливу, конфліктувати з адміністрацією установи та збирати кошти в так званий «общак», – розповіла Калиновська.

Для здійснення тиску «авторитети» нанесли двом в’язням тілесні ушкодження.

У Дарницькому суді Крисіну інкримінують злочини за п'ятьма статтями, зокрема катування та пособництво у вчиненні злочину.

29 квітня слідчі повідомили про підозри всім чотирьом «авторитетам». Їм інкримінують ст. 392 Кримінального кодексу України за тероризування засуджених. У разі доведенні вини їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Адвокат Юрія Крисіна Ігор Василенко у коментарі зазначив, що він наразі не обізнаний стосовно цієї ситуації.

Як інформував ZAXID.NET, суд дав Крисіну п'ять років реального строку як співучаснику вбивства журналіста В'ячеслава Веремія. Він також фігурує у справі про переслідування майданівців так званими «тітушками» під час Революції гідності. Крисіна звинувачують в тому, що він координував напад на активістів у центрі Києва, а також викрадення і катування людей.

До слова, журналіста газети «Вести» В'ячеслава Веремія вбили в Києві у ніч проти 19 лютого 2014 року. Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. Згодом на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках. Веремій помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт