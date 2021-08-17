Чоловіку призначили 1,5 року тюрми, проте звільнили від покарання з випробувальним терміном

Шевченківський райсуд Чернівців звільнив від покарання 27-річного чоловіка, який під час зупинки пограбував водія маршрутки. Чоловіку спершу призначили півтора року тюрми, але оскільки той раніше не був судимий і є учасником бойових дій, суддя вирішив звільнити підсудного від відповідальності, призначивши йому один рік умовно.

Саме ж пограбування маршрутки у Чернівцях сталося ще 8 липня. У вироку суду вказано, що чоловік зайшов у маршрутку завчасно і деякий час їхав спокійно. Під час руху він помітив, як водій складає гроші у дерев'яну коробку, і вирішив її викрасти.

«Праворуч біля водія побачив коробку з грошовими коштами, які водій складав як виручку. Коли водій зупинився на вул. Героїв Майдану, у обвинуваченого виник умисел викрасти гроші. Скориставшись тим, що водій відволікся, обвинувачений підійшов до сидіння водія, схопив гроші з коробки та швидко вибіг з салону маршрутки», – йдеться у вироку Шевченківського райсуду.

Водій намагався наздогнати грабіжника, однак не зміг і зателефонував у поліцію. Правоохоронцям вдалося оперативно затримати грабіжника неподалік місця інциденту. Як виявилося, чоловік забрав понад 1,7 тис. грн виручки.

Під час судового засідання сам грабіжник визнав свою вину і пояснив, що вирішив забрати гроші у водія, оскільки перебуває у важкому матеріальному становищі після того, як повернувся до Чернівців з Донбасу, де кілька років воював.

Те, що підсудний є учасником бойових дій і на суді повністю визнав свою вину, суддя Шевченківського райсуду Вікторія Чебан врахувала як пом'якшувальні обставини. Відтак чоловіка засудили до позбавлення волі на півтора роки, але звільнили від покарання, призначивши один рік умовно.