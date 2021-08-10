Обвинувачений і його адвокатка на суд не з'явилися

Косівський районний суд призначив 17 тисяч гривень штрафу для водія маршрутного автобуса «Чернівці–Путила», який під час карантину перевозив пасажирів не лише на сидячих місцях, а й заповнив 11 стоячих місць, про це пише molbuk.ua з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

«Визнати водія винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.44-3 КУпАП та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 17000 гривень», – йдеться у судовій постанові.

Зазначимо, 17 червня цього року водій маршрутки «Чернівці-Путила» порушив вимоги Постанови Кабміну №1236 від 09.12.2020р. щодо перевезення пасажирів в умовах карантину. В салоні мікроавтобуса були заповнені всі сидячі місця, а також 11 стоячих місць.

Обвинувачений у суд не з'явився, хоча був завчасно поінформований про засідання. Його адвокатка Алла Тімашкова попросила відкласти справу на довивчення, проте на повторне засідання вона не з’явилась також. Тому суд дослідив матеріали без участі водія та його захисника.

Суддя Косіського районного суду Марія Кирилюк визнала водія винним у порушенні правил карантину й присудила штраф у 17 тис.грн. Постанова ще може бути оскаржена в апеляційному суді.