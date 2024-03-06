Андрій Король після затримання та його автомобіль Audi A7

Галицький районний суд визнав винним 51-річного Андрія Короля насильстві проти правоохоронця, однак звільнив від покарання, призначивши два роки іспитового терміну. У вироку йдеться, що обвинувачений, який працює травматологом у міському травмпункті №1, вдарив поліцейського, коли допомагав своєму знайомому втекти.

Інцидент трапився у неділю вранці 26 березня 2023 року на проспекті Свободи, що у центрі Львова. Зазначимо, що на вихідних проспект Свободи закритий для руху транспорту і є пішохідним. У прес-службі поліції Львівської області повідомляли, що патрульні зупинили автомобіль Audi A7, який заїхав у пішохідну зону. За кермом був 36-річний харків'янин. Водій не погодився із причиною зупинки. Згодом до них підійшов Андрій Король та його знайомий 41-річний мешканець Дніпропетровщини. Чоловіки почали погрожувати поліцейським та намагались відволікти їх, щоб водій втік. Коли поліцейські затримували харків'янина, Андрій Король вдарив одного з правоохоронців по голові.

Під час судових засідань обвинувачений частково заперечив свою провину. Андрій Король розповів, що автомобіль Audi A7 належить йому й він позичив автівку своєму знайомому. Обвинувачений пояснював, що вдарив поліцейського, коли рукою відмахнувся від сльозогінного газу.

«Знайомий подзвонив йому й повідомив, що його зупинили працівники поліції. Просив підійти на місце зупинки на проспекті Свободи у Львові. Стверджував, що мав намір показати поліцейським документи на автомобіль, однак не встиг, оскільки почалася перепалка. Обвинувачений заперечив те, що цей удар він завдавав умисно. Стверджував, що це був ненавмисний "невидимий" удар, бо коли поліцейські застосували сльозогінний газ, нічого не бачив», – йдеться у матеріалах справи.

У суді потерпілий поліцейський розповів, що Андрій Король активно перешкоджав правоохоронцям і не реагував на прохання зупинитися. Через це поліцейські застосували сльозогінний газ. Після цього обвинувачений вдарив правоохоронця. Лікарі діагностували в потерпілого струс головного мозку і закриту черепно-мозкову травму.

Суддя Віктор Романюк визнав винним Андрія Короля у насильстві щодо правоохоронця (ч. 2 ст. 345 ККУ), але призначив йому два роки іспитового терміну. Вирок можна оскаржити через Галицький районний суд.