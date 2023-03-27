Водій заїхав у центр міста, який в неділю є пішохідним

Мешканця Львівщини затримали за побиття патрульного інспектора. Інцидент трапився у неділю, 26 березня. Порушник сперечався з інспекторами разом з ще двома п’яними товаришами, один з яких був за кермом Audi, що в’їхала у пішохідну зону. Нетверезі чоловіки намагалися уникнути відповідальності, почалася шарпанина, яка закінчилася затриманням за удар поліцейського в голову.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова, вранці неділі на проспекті Свободи патрульні зупинили автомобіль Aud A7 за порушення ПДР, адже водій заїхав у пішохідну зону. 36-річний харків’янин за кермом не погодився з причиною зупинки і сказав, що не має жодних документів ні на автомобіль, ні посвідчення особи.

До них підійшов знайомий водія, 41-річний мешканець Дніпропетровщини, і почав нецензурно висловлюватися та погрожувати фізичною розправою, якщо патрульні не відпустять водія.

«Чоловіка неодноразово попереджали про те, що він перешкоджає законним діям поліції, та, якщо не припинить, його затримають. Однак чоловіка це не зупиняло. До нього долучився третій знайомий — 50-річний мешканець Львівщини. Обидва чоловіки намагалися відволікти патрульних, щоб водій зміг утекти. Поліцейські помітили, що харків’янин почав різко йти. Тож патрульні прийняли рішення затримати його. Під час цього друзі водія почали шарпати поліцейських і мешканець Львівщини наніс одному з них удар в голову», – детально розповіли про розвиток подій у прес-службі патрульної поліції.

Побиття поліцейського карається ув’язненням до п’яти років (фото патрульної поліції)

Патрульні затримали порушників і супроводили у Львівське районне управління N°1. На водія склали протокол за керування транспортним засобом в стані сп’яніння та постанову за відсутність документів. На мешканця Дніпропетровщини оформили матеріали за хуліганські дії та появу у нетверезому стані в громадському місці. А мешканцю Львівщини загрожує відповідальність за ч. 2 ст. 345 ККУ (погроза, або насильство щодо працівника правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків). Його затримали за ст. 208 КПК України.