Унаслідок зіткнення 21-річний пасажир помер на місці аварії

Сколівський районний суд Львівщини визнав винним 24-річного мешканця Турки у вчиненні смертельної аварії. Чоловік керував позашляховиком та в’їхав у дерево. Його звільнили від відбування тюремного ув’язнення, призначивши три роки умовно.

Як вказано у вироку суду за 7 травня, аварія трапилась 1 грудня 2019 року у селі Штуковець на Турківщині. Тоді ще 22-річний хлопець керував позашляховиком Audi A4 на польській реєстрації, з’їхав у кювет та врізався у дерево. Унаслідок зіткнення його 21-річний пасажир помер на місці аварії. Водій внаслідок ДТП теж отримав важкі травми.

У матеріалах справи було вказано, що чоловік керував авто у нетверезому стані. Згідно довідки Турківської ЦРЛ від 2 грудня у нього виявили 0,8 проміле алкоголю, однак згідно висновку експерта від 12 грудня, який досліджував кров отриману у день аварії, у водія не виявили ознак сп’яніння. Тому за клопотанням адвоката, суд виключив з обвинувачення посилання на керування в стані алкогольного сп’яніння.

Дослідивши матеріали справи, суддя Вікторія Курницька визнала водія винним у вчиненні смертельної ДТП та призначила п’ять років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року. Однак його звільнили від відбування покарання, призначивши три роки умовно.