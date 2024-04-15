Кам’янець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок 39-річній Валентині Волощук за вчинення смертельної ДТП. Водійка перевищила допустиму швидкість руху і збила пішохідку – від отриманих травм жінка загинула на місці. Суд призначив обвинуваченій рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку суду від 10 квітня, аварія на проспекті Грушевського в Кам’янець-Подільському сталася 21 грудня 2023 року. Близько 17:15 тернополянка Валентина Волощук, яка перебувала за кермом автомобіля Daewoo Lanos, збила 61-річну жінку. Водійка їхала зі швидкістю 85,36 км/год, тому не змогла вчасно загальмувати й уникнути наїзду. Від отриманих травм потрепіла загинула на місці, у неї були численні травми голови, множинні переломи ребер, ключиці, хребта та інших частин тіла.

Відомо, що Валентина Волощук – уродженка села Окопи Тернопільської області, наразі проживає у Гуменецькій громаді Хмельницької області, із середньою спеціальною освітою, заміжня, не працює, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей. У суді свою вину визнала повністю.

Суддя Володимир Черепахін визнав водійку винною за ч.2 ст.286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого), й призначив їй покарання – рік іспитового терміну. Крім того, жінка має заплатити на користь держави майже 10 тис. грн за залучення експертів.