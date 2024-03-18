Нововолинський міський суд виніс вирок Георгію Степанцюку, який на пішохідному переході на смерть збив жінку. Донька загиблої просила не позбавляти чоловіка волі та права керування транспортними засобами, оскільки він щиро розкаявся у вчиненому, відшкодував моральну та майнову шкоду. Відтак, суд призначив йому рік іспитового терміну та зобов’язав заплатити 19 424 грн за процесуальні витрати.

Як йдеться у вироку суду від 13 березня, ДТП сталася 5 січня 2023 року на вулиці Луцькій в місті Нововолинськ. Георгій Степанцюк, який перебував за кермом мікроавтобуса Volkswagen Crafter, перевищив дозволену швидкість руху й допустив наїзд на жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм вона померла на місці події. Із потерпілою в той момент перебувала її донька, яка повідомила про подію своїй сестрі.

Сестра суді розповіла, що водій повністю відшкодував усім потерпілим завдану його діями моральну та майнову шкоду і попросив вибачення в родичів, тому жінка просила не позбавляти його волі та права керування транспортними засобами.

Суддя Микола Ушаков визнав Георгія Степанцюка винним за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) й призначив покарання – рік іспитового терміну, а також зобов’язав сплатити 19 424 грн за процесуальні витрати. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.