Суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області Олег Мигович повідомив, що у телевізорі, який стояв у його робочому кабінеті, було виявлено спеціальний технічний засіб для негласного отримання інформації. З інформацією про це суддя звернувся до Вищої ради правосуддя, яка в середу, 4 жовтня, повідомила про цей інцидент.

Як сказано в повідомленні, пристрій для прослуховування виявив майстер під час ремонту телевізора, який вийшов з ладу майже через рік користування. Спершу суддя повідомив про це поліцію, а вже поліцейські передали інформацію до управління Служби безпеки в Івано-Франківській області.

Суддя вважає, що незаконне збирання інформації шляхом встановлення в його службовому кабінеті спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації є втручанням у здійснення правосуддя та проявом неповаги до суду.

Своєю чергою Вища рада правосуддя вирішила звернутися до Офісу генерального прокурора, щоб там надали інформацію про розкриття та розслідування злочину.