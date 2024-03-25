На Рівненщині суддю Валерія Малкова звільнили з посади

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Кузнецовського міського суду Валерія Малкова за вчинення дисциплінарного проступку. У 2019 році посадовець у стані алкогольного сп’яніння вчинив ДТП. Згодом свою вину заперечував, на суд не з’являвся, а покарання у вигляді штрафу і заборони на керування транспортними засобами – ігнорував.

«21 березня 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Кузнецовського міського суду Рівненської області Валерія Малкова на підставі п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституції України», – повідомили 22 березня на сторінці ради.

Аварія за участі Валерія Малкова сталася у серпні 2019 року. Тоді суддя, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, в'їхав на автомобілі своєї матері Jac J5 у припаркований ВАЗ 21099. Тоді поліцейські склали на нього два протоколи за ст.124 (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (керування у нетверезому стані) КУпАП.

Спершу справу мав розглядати Кузнецовський міський суд. Проте там не знайшлося судді, який міг би це зробити: деякі заявляли про конфлікт інтересів через дружні стосунки з порушником, деякі – перебували у відпустці. Справу передали у Сарненський районний суд, де адвокат Олександр Невідомський намагався довести, що автомобілем керував не його клієнт. Однак, покази свідка, протокол, складений на місці ДТП, і записи з боді-камер патрульних доводили протилежне, тому 25 вересня 2019 року суд постановив оштрафувати Малкова на 10 тис. грн і на рік забрати права.

Обвинувачений подав апеляцію і 11 разів не з'являвся на її розгляд. Як повідомляє «Четверта влада» упродовж цього часу суддя штраф не сплачував і продовжував керувати автомобілем. Зрештою, Рівненський апеляційний суд залишив без змін рішення Сарненського районного суду.

Крім того, у 2022 році член Вищої ради правосуддя Роман Маселко опублікував на своєму ютуб-каналі фрагмент відео із нагрудної камери патрульного, який складав протокол на суддю Малкова у 2019 році. Із діалогу стає зрозуміло, що посадовець намагався втекти з місця події, а також пропонував правоохоронцю хабар.

Додамо, що Валерія Малкова призначили на посаду судді Кузнецовського міського суду на безстроковий термін у травні 2015 року. 18 грудня 2023 року його притягнули до дисциплінарної відповідальності й повідомили про звільнення з посади, втім 12 січня 2024 року Малков подав скаргу на це рішення до Вищої ради правосуддя.