Судно кинуло якір у бухті Бебек через відмову керма

Вантажне судно Lady Zehma, що перевозило понад 3 тис. тонн кукурудзи з України, сіло на мілину. Про це повідомляє «Українська правда».

Судно кинуло якір у бухті Бебек. Зазначається, що у Lady Zehma відмовило кермо.

Офіс губернатора Стамбула та судноплавна компанія повідомили, що 173-метрове судно було поставлено на якір через неможливість рухатися протокою.

У зв'язку з несправністю на місце події було негайно відправлено команди Головного управління берегової безпеки, рятувальних буксирів та катерів та команди берегової охорони. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Раніше цього тижня JCC повідомила, що Lady Zehma отримала дозвіл відправитися з Чорноморська до Равенни, Італія, з 3 тисячами тонн кукурудзи.