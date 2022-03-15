Наслідки бомбардування російською авіацією дитячої лікарні в Маріуполі

Нові знімки приватної американської компанії Maxar Technologies показують наслідки атак російських окупантів на територію України, а саме біля Києва та в Маріуполі. Про це повідомляє CNN.

Згідно з фото, за 38 кілометрів на північ від Києва майже кожен будинок у частині села Мощун має значні пошкодження, у деяких досі є займання. Поля довкола населеного пункту також випалені.

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На кольоровому інфрачервоному супутниковому знімку видно палаючі будинки в селі Мощуні, біля Києва (фото Maxar Technologies)

На знімках, зроблених Maxar 14 березня, видно руйнування по всій території Маріуполя.

У Маріупольській обласній лікарні інтенсивної терапії виявлені пошкодження та розкидані уламки. (фото Maxar Technologies)

Зокрема, зафіксовані руйнування будівлі Маріупольської обласної лікарні інтенсивного лікування, поруч розкидані уламки. Житлові комплекси, розташовані біля лікарні, схоже, теж пошкодженні.

У Приморському районі Маріуполя видно, як унаслідок атаки тліють кілька будинків. Сусідні житлові комплекси також зазнали руйнувань.

Житлові та житлові будинки пошкоджені після очевидного військового удару в Приморському районі Маріуполя (фото Maxar Technologies)

Зазначимо, що російські окупанти здійснюють авіа- та ракетні удари по населених пунктах і житлових будинках, що вже призвело до значних жертв серед цивільного населення та масштабних руйнувань. Зокрема, лише у заблокованому окупантами Маріуполі за офіційною та підтвердженою інформацією, станом на 14 березня кількість загиблих становила 2357 осіб.