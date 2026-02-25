При виборі свинячого язика звертайте увагу на колір та запах

Свинячий язик – це делікатний продукт, який може бути основою для холодних закусок чи святкових страв. Щоб кінцевий результат був смачним і правильно приготованим, важливо не лише знати, як варити язик, а й правильно його обрати та підготувати перед варінням. УНІАН розповідає, як обрати та почистити свинячий язик.

Як вибрати свинячий язик?

При виборі свинячого язика звертайте увагу на колір та запах: свіжий продукт повинен бути блідо-рожевого кольору, мати характерний нейтральний м’ясний аромат. Також варто переконатися, що продукт пружний та щільний на дотик.

Якщо ви помітили будь-які плями сірого або коричневого відтінку, такий язик не варто купувати. Окрім цього, ви можете провести додатковий тест і натиснути пальцем на субпродукт – вм’ятина на свіжому язику швидко зникне.

Як почистити свинячий язик?

Перед тим як варити субпродукт, його потрібно очистити. Візьміть свинячий язик і покладіть його в миску з водою на 1 годину. Потім гострим ножем приберіть плівки та інші непотрібні вам частини. Якщо ви бачите, що на продукті є якийсь бруд або волоски, то від них теж потрібно позбутися. Промийте язик у чистій воді й знову замочіть на 30-40 хвилин.