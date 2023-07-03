У понеділок, 3 липня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповідає про відбудову України після перемоги у війні.

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Війна ще триває і на наші голови щодня летять ракети і «шахеди», однак це не означає, що думки про відродження України потрібно відкладати на потім. Саме тому у Львові днями провели Urban Forum, на який приїхали провідні архітектори й урбаністи світу. Серед зіркових гостей – лауреат Прітцкерівської премії, а це Нобель в архітектурі, японець Шіґеру Бан, німецький архітектор Штефан Беніш, данський урбаніст Мікаель Колвілл-Андерсен і багато-багато інших. На форумі йшлося про те, як відбудувати країну, чи варто відновлювати зруйновані простори і об’єкти в тому вигляді, який був закладений у минулому. Адже відбудова – це шанс переосмислити підходи і зробити краще.

Нові цінності містобудування

Українські міста потрібно наближати до підходів і цінностей планування, які уже втілені на Заході. Це інклюзивність у просторі, людський масштаб у забудові і залученість мешканців до обговорення проблем їхнього району і вулиці. Також учасники урбан-форуму у Львові говорили про помилки, які в процесі повоєнної відбудови зробили інші міста і країни, і яких Україна має уникнути.

Українські та іноземні фахівці міркували, як далі розвиватися громадам, які під час війни втрачають людей, а це – найцінніший ресурс. Міста неживі без людей, тож важливо зробити простір таким, аби мешканці захотіли повернутися. Важливо визначитись, як оптимізувати бюджети і ресурси, як створювати недорогі, але ефективні рішення.

Не обійшлося без дискусій про українське містобудівне законодавство, адже сьогодні існує ризик позбавлення громад і архітекторів будь-якого впливу на забудову. Важливий підсумок діалогів форуму: дорого або швидко не означає добре. У процесі відбудови важливий не вау-ефект, а голос і думка кожної громади.

Організувало цю подію управління архітектури та урбаністики Львівської міської ради в рамках проекту Cities 4 Cities | United 4 Ukraine. У програмі були не лише дискусії, але вилазки містом – тематичні урбаністичні екскурсії Львовом. До них долучилося понад 700 людей.

На багатьох справив незабутнє враження виступ світового експерта з міського дизайну, автора путівника з велоурбанізму Мікаеля Колвілл-Андерсена з Копенгагена. Він вражений стійкістю та життєвою енергією українців, однак застерігає від диктату забудовників і великих корпорацій у відбудові країни – саме люди мають визначати своє майбутнє.

«Потрібні люди, які будуть виходити на вулицю і змінювати парки, висаджувати дерева чи пропонувати ідеї для нових проектів. Люди повинні втілювати пілотні проекти. Вони повинні захопити місто в хорошому сенсі, я не маю на увазі революцію. Це і є шляхом. Люди – це планувальники міст майбутнього і саме зараз час, коли містопланувальники мають замовкнути і слухати людей, і допомагати їм у реалізації», – вважає експерт.

Японія передає досвід

На форумі виступив видатний архітектор сучасності Шіґеру Бан. Японець відомий тим, що створює тимчасові прихистки для людей, які втратили свої домівки, і робить він це з нетрадиційних матеріалів, таких як папір, бамбук, тканина.

Шіґеру Бан відвідав центр реабілітації «Незламні» у Львові. Архітектор і надалі співпрацюватиме з містом. За проектом Шіґеру Бана на території Першого медичного об’єднання Львова збудують інноваційний хірургічний центр.

Центр хірургії матиме вісім поверхів – два під землею та шість наземних. Основна конструкція – з бетонними ядрами, а всередині будуть дерев’яні конструкції без металевих з’єднань. Українська архітектурно-інжинірингова компанія abmk, яка спроектувала центр реабілітації «Незламні», співпрацюватиме з японськими колегами, аби майбутній проект відповідав українським вимогам.

Майбутнє вже тут

У Львові вже втілюють інноваційні архітектурні проекти. Саме тут вперше в Україні звели школу за допомогою 3D-принтера. Основні будівельні роботи вже завершили зовсім нещодавно на вул. Варшавській. Це буде новий корпус для початкових класів школи №23, у якому з нового року зможуть навчатися близько 100 учнів. Організатором та ініціатором проекту будівництва 3D-школи виступив гуманітарний фонд Team4UA.

Тож готуватися до відбудови країни треба вже сьогодні. Важливо підійти до цього процесу з розумом і відкритим серцем, аби все це не перетворилося на поспішне освоєння великих бюджетів від західних донорів. Орієнтиром для влади, забудовників і всіх інших завжди має бути людина.