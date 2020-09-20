«Я не думаю, що в Кошулинського малі амбіції і Кошулинський не змагається».

Руслана Кошулинського офіційно висунули кандидатом у мери Львова

Конференція Львівської обласної організації ВО «Свобода» у неділю, 20 вересня, затвердила кандидатів на посаду міського голови Львова та в депутати Львівської міської та обласної рад на місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня цього року. Кандидатом на міського голову Львова підтримали екс-віце-спікера Верховної Ради, депутата Львівської облради Руслана Кошулинського.

Також Руслан Кошулинський очолив список «Свободи» до Львівської міськради. До першої десятки єдиного виборчого списку до ЛМР переважно увійшли кандидати, які вже мають досвід депутатства у Львівській міськраді. Перша десятка до ЛМР виглядає так:

Також затвердили єдиний список кандидатів у депутати до Львівської облради. Перша десятка:

У нинішньому складі Львівської міськради «Свобода» представлена фракцією з восьми депутатів, а у Львівській облраді – 12 депутатами.