Під час відзначення 765-річчя з дня заснування міста у Львові запровадили нову святкову традицію – почесну варту, яка відтепер щороку проводитиметься на день міста. За задумом, цей церемоніал має нагадати львів'янам, що вони походять із королівської держави, столицею якої й був Львів. Лицарями у почесній варті цьогоріч були діючі військові та учасники бойових дій. Через пандемію коронавірусу у місті не проводили масових заходів до Дня Львова – святкування обмежилося урочистою частиною біля Ратуші, під час якої символічний король Данило передав ключі від міста нинішньому меру Андрію Садовому. Сам Андрій Садовий закликав львів'ян відсвяткувати цей день у родинному колі.