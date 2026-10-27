Кіра Макогоненко виграла золоту нагороду у Чорногорії

18-річна українська боксерка Кіра Макогоненко стала чемпіонкою світу серед молоді у ваговій категорії до 54 кг, повідомляє пресслужба Федерації боксу України.

У фінальному поєдинку турніру, який проходить у Будві (Чорногорія), талановита спортсменка перемогла представницю Китаю Сіруй Ян.

На шляху до титулу Макогоненко у чвертьфіналі здолала венесуелку Єнірі Кастільйо, а в 1/2 фіналу взяла гору над італійкою Кесією Реале – чемпіонкою Європи серед спортсменок до 17 років.

Суперниця Макогоненко у фіналі, Сіруй Ян з Китаю, також мала непростий шлях до вирішального бою. Вона у півфіналі перемогла американку Гваделупе Руїс, яка до того моменту не програвала на міжнародному рівні та мала статистику виступів 7–0.

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Для Макогоненко золото у Будві - це чергове досягнення у 2026 році. Нагадаємо, у березні Кіра, яка народилася у Харкові, але останнім часом мешкає з батьками у Львові, дебютувала на професійному рингу: на вечорі боксу Usyk-17 Promotions Rising Stars вона одностайним рішенням суддів перемогла землячку Поліну Довгінку.