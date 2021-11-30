Радикальне ісламське угруповання «Талібан», під контролем якого зараз перебуває Афганістан, визнало Крим російським, тому що зацікавлене у добрих відносинах з РФ. Про це заявив речник організації Забіхулла Муджахид в інтерв'ю російському виданню Oсtagon, пише УНН.

Представник угруповання заявив, що таліби хочуть добрих відносин із Росією. Також він зазначив, що «Талібан» хоче стабільності у всьому світі.

«Потрібно слухати, чого люди хочуть, тому що вони мають право голосу. Якщо люди хочуть жити в Росії, ми згодні з цим», – йдеться у заяві Забіхулли Муджахіда.

Він наголосив, що «Талібан» «перебуває на боці людей», які живуть у Криму.

Водночас речник талібів наголосив, що вони не хочуть, аби Росія воювала з кимось у Європі, і висловив занепокоєння щодо можливої ескалації через Крим.

Зазначимо, що Росія офіційно називає «Талібан» терористичною організацією, але при цьому веде з нею переговори. У Кремлі пояснюють, що це «вимушений крок» в умовах кризи і гуманітарної катастрофи в Афганістані.

Бойовики ісламістського руху «Талібан» розпочали широкомасштабний наступ по всьому Афганістану з початку травня на тлі виведення з країни військового контингенту США та інших країн Заходу, який був там 20 років.

15 серпня бойовики захопили столицю Афганістану Кабул, а незабаром проголосили про створення «Ісламського емірату Афганістан».