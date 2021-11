Радикальний ісламістський рух «Талібан», який захопив владу в Афганістані, провів у Кабулі парад, на якому показав захоплені бронемашини американського виробництва та російські гелікоптери. Таліби пройшли маршем столицею країни та продемонстрували військову техніку, яка дісталася їм від попереднього уряду, інформує ВВС.

Представник нової афганської влади сказав, що парад присвятили «випуску» щойно підготовлених 250 бійців. Однак відомо, що це вже другий такий захід за останній тиждень - схоже дійство відбулося 8 листопада.

Як зазначається, колона з десятків американських броньованих машин M117 повільно проїхала головною вулицею Кабула, в небі їх супроводжували російські вертольоти Мі-17. Багато військових крокували з американськими штурмовими гвинтівками М4.

Більшість продемонстрованої техніки та озброєнь раніше належала армії Афганістану за колишнього уряду, який втратив контроль над країною у серпні під час виведення американських військ.

Водночас як пише Reuters, вочевидь справжньою метою заходу є сигналізування усьому світові, що «Талібан» більше не є повстанською силою, а трансформувався у регулярну армію.

Taliban hold military parade with U.S.-made weapons in Kabul in show of strength https://t.co/schG2kUW6w pic.twitter.com/gZQCzbSUzG