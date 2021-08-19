Радикальний ісламістський рух «Талібан» оголосив про створення про створення «Ісламського емірату Афганістан». Це зробили на 102-у річницю незалежності Афганістану від Британської імперії.

«Декларація Ісламського Емірату Афганістан з нагоди 102-ї річниці незалежності країни від британського панування», – написав 19 серпня у Twitter речник «Талібану» Забіхулла Муджахід.

Він додав, що «Ісламський Емірат» хоче поліпшення в дипломатичних та торгових відносини з усіма країнами.

«Ми не говорили, що не хочемо мати справи з жодною країною. Ми відкидаємо будь-які чутки, які не відповідають дійсності», – уточнив він.

Рух «Талібан» дав свою першу прес-конференцію після захоплення влади в Афганістані 17 серпня. Вони пообіцяли загальну амністію, у тому числі для політиків, які раніше боролися з ними. Ісламісти також пообіцяли не утискати права жінок і журналістів.

Водночас високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що співпраця ЄС з будь-яким майбутнім афганським урядом залежатиме від мирного і всеосяжного врегулювання ситуації та поваги основних прав усіх афганців, дотримання міжнародних зобов'язань Афганістану, боротьба влади цієї країни проти корупції й недопуск терористів на територію держави.

Яка ситуація в Афганістані?

Активні бойові дії в Афганістані розпочалися після оголошення про виведення військ США, які перебували в цій країні 20 років. З початку виведення американський військових бойовики «Талібану» почали наступ проти офіційної влади в Кабулі.

Після послаблення військової підтримки таліби без бою захопили більшість столиць афганських провінцій. 15 серпня афганський уряд капітулював та передав бойовикам «Талібану» владу. Останні зайняли президентський палац в Кабулі та вже оголосили про «завершення війни».

На тлі захоплення талібами влади в Афганістані, низка держав вивозять своїх дипломатів, зупиняють роботу посольств та знищують документи і комп’ютери.

Чому США вийшли з Афганістану, як талібам вдалось так швидко захопити країну і чого слід очікувати далі – читайте в нашому матеріалі.