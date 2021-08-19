Бойовики радикального ісламістського руху «Талібан» відкрили вогонь по протестувальниках, які брали участь в мітингу до Дня незалежності країни, в місті Асадабад на сході Афганістану.

Очевидець події Мохаммед Салім, який також був присутній на мітингу, розповів Reuters в четвер, 19 серпня, що бойовики стріляли в людей, які тримали в руках національний прапор.

В результаті ­кілька людей загинули. Однак невідомо від куль чи від тисняви, яку спровокувала стрілянина. Точну кількість загиблих не повідомляють.

Ще напередодні, 18 серпня, таліби стріляли по протестуючих, які вийшли на мирну акцію підтримки національного прапора, вимагаючи зберегти статус державного для прапора колишнього афганського уряду. До цього «Талібан» анонсував заміну афганського триколору на білий прапор угруповання. Внаслідок стрілянини щонайменше троє осіб загинули та понад десять – поранено.

Яка ситуація в Афганістані?

Активні бойові дії в Афганістані розпочалися після оголошення про виведення військ США, які перебували в цій країні 20 років. З початку виведення американський військових бойовики «Талібану» почали наступ проти офіційної влади в Кабулі.

Після послаблення військової підтримки таліби без бою захопили більшість столиць афганських провінцій. 15 серпня афганський уряд капітулював та передав бойовикам «Талібану» владу. Останні зайняли президентський палац в Кабулі та вже оголосили про «завершення війни».

На тлі захоплення талібами влади в Афганістані, низка держав вивозять своїх дипломатів, зупиняють роботу посольств та знищують документи і комп’ютери.

Чому США вийшли з Афганістану, як талібам вдалось так швидко захопити країну і чого слід очікувати далі – читайте в нашому матеріалі.