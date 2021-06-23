У Чернівцях переглянули тариф на теплопостачання – він зріс на 70%. За підвищення тарифу в середу, 23 червня, одноголосно проголосували 11 членів виконкому Чернівецької міської ради, ще двоє членів були відсутні, повідомило «Суспільне».

Відтепер тариф на тепло становить 2017 гривень за гігакалорію з урахуванням ПДВ (дотепер він становив 1204 грн/Гкал). Для порівняння, в Івано-Франківську одна гігакалорія тепла на початку 2021 року коштувала 1530,25грн без ПДВ, у Террнополі – 1434,62 грн без ПДВ. Однак ці тарифи також можуть змінити до опалювального сезону 2021-2022.

За словами начальниці відділу департаменту житлово-комунального господарства Ольги Гладишевої, найбільше на зростання тарифу вплинуло здорожчання газу, а також підвищення мінімальної зарплати.

Фахівці пояснили з чого складається ціна: 61% - ціна на газ, 10% - електроенергія та водопостачання, 12% – витрати на заробітну плату працівників та інше, зазначає місцева агенція АСС.

Тариф підвищили, бо попередній не відповідав потребам та витратам підприємства. Через це виникали заборгованості з виплати зарплат та не вистачало грошей на ремонт мереж. До цього упродовж трьох років тариф не змінювали, тому він залишався одним з найнижчих в Україні. За цей час змінилася вартість низки складників тарифу: електроенергія подорожчала на 55%, мінімальна зарплата зросла на 61% , а водопостачання подорожчало на 67%.

За два роки «Чернівцітеплокомуненерго» отримало понад 120 млн грн дотацій з міського бюджету. Окрім цього, брали позики в інших комунальних підприємств, зокрема, Калинівського ринку. Загальна заборгованість «Чернівцітеплокомуненерго» становить 250 млн грн.

Будинки з лічильниками та індивідуальними тепловими пунктами можуть регулювати подачу тепла в свої будинки відповідно до погоди та чітко розуміти, скільки їм потрібно оплачувати. Для споживачів без лічильників вартість будуть розраховувати в залежності від типу будинку та його стану. До початку опалювального сезону незалежна проектна організація подасть норми розрахунку витрат гігакалорії тепла на квадратний метр до «Теплокомуненерго», а підприємство надасть їх на затвердження виконкому. Після цього обов'язково повідомить таких споживачів.