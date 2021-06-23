З 1 липня вакциновані туристи зможуть в’їжджати на курорт Пхукет у Таїланді без проходження двотижневого карантину. Про це повідомляє CNA.

Тайський уряд оголосив про нову схему в'їзду, яка дозволила б вакцинованим туристам в'їжджати в регіон без проходження звичайного двотижневого карантину. Схема має стартувати з 1 липня.

Умовою для роботи схеми є підтримка низького рівня зараження: на Пхукеті кількість щотижневих випадків Covid-19 не може перевищувати 90.

Якщо схема мине без проблем, влада планує відтворити її в Крабі і Самуї.

Окрім того, 16 червня влада Таїланду пообіцяла повністю відкрити країну для туристів через 120 днів. Такі терміни пояснюють відносно невисокими темпами вакцинації.