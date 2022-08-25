Дрон здатний нести до восьми мінометних зарядів та за командою скидати їх один за одним

Тайвань передав Україні 800 дронів-бомбардувальників ближнього радіуса дії Revolver 860. Про це повідомляє Bild.

Дрон здатний нести до восьми мінометних зарядів та за командою скидати їх один за одним. Дальність дії безпілотника – майже 20 км, цю відстань при повному боєзаряді він долає за 40 хвилин.

Конструкція бомбового відсіку барабанного типу в цьому БПЛА забезпечує перенесення та скидання восьми 60-мм снарядів, можливе налаштування на інший калібр — 120 або 80 мм.

Інформація про можливість постачання Україні партії Revolver 860 вперше з'явилась у ЗМІ кілька днів тому, її офіційних підтверджень немає.

відео Suchomimus

Нагадаємо, раніше Норвегія та Велика Британія оголосили, що передають Україні 850 норвезьких мікродронів Black Hornet.