Теледебати представників Зеленського і Порошенка у Львові

Поки обидва кандидати у президенти готуються до перших в історії України виборчих дебатів на київському стадіоні, ми вирішили провести власні теледебати, звівши в одній студії представників Зеленського і Порошенка у Львові. Отже, зустрічайте: довірена особа Володимира Зеленського Олена Остимчук і керівник виборчого штабу Петра Порошенка у Львівській області Анатолій Романюк. Доброго вечора.

Анатолій Романюк: Добрий вечір.

Олена Остимчук: Доброго вечора.

Наша програма триває лише 20 хвилин, тому, будь ласка, будьте максимально конкретними і лаконічними. І давайте почнемо з того, чому за вашого кандидата треба голосувати. Олено?

Олена Остимчук: Чому власне за нашого кандидата? Тому, що ми побачили за результатами першого туру голосування: українці прагнуть змін, не бажають, аби в нас тривала і надалі така політика і таке керівництво державою, яке ми маємо останніх п’ять років. Тому, маючи людину, яка не була в політиці, яка не була на державній службі… Кандидат молодий, кандидат є успішний – він це довів, є успішною людиною, є відомою людиною. І разом із командою – бо однозначно, що він не сам…

Це ми далі ще поговоримо. Тобто ваш кандидат – це зміни?

Олена Остимчук: Так.

Ваш кандидат?

Анатолій Романюк: Я думаю, що є три причини ключові, чому виборці мають підтримати Петра Порошенка. Перше – це конкретні речі, які були зроблені за Петра Порошенка, я назву коротко. Це децентралізація, яка реально організована в Україні, і процес, який йде. Це європейський вибір розвитку України, який проявляється в ряді документів і тих дій, які зроблені. Третя річ – це відновлення і розвиток армії, яка не є досконалою, але вона вже суттєво змінилася. Це є реальна політика українізації, яка проводилась, проводиться і сприяє розвитку української культури. Це початок цілого ряду реформ, які запущені: освіта, медична сфера й інші сфери, які мають продовжитись. Це перша причина.

Друга причина. Голосування за нашого кандидата передбачає в умовах, коли не завжди зрозуміла позиція двох сторін (зокрема, другої сторони) щодо ряду ключових питань. Це голосування буде за європейський вектор розвитку України в майбутньому. Це голосування буде передбачати розвиток української мови й української культури. Голосування, яке буде передбачати подальший розвиток армії. І голосування, яке буде передбачати цілий ряд змін, які стосуються розвитку української духовності – включно з тими процесами, які відбулися в церкві.

І третя річ. Цього кандидата вже знають – і знають, що він здатний змінюватись. І знають, що чекати від нього.

Добре. Чи ви вважаєте, що те, що ви сказали – продовження цих реформ, що Зеленський їх зупинить чи змінить?

Анатолій Романюк: Я вважаю, що будь-які реформи є складними. Наведу маленький приклад. В 1998 році Словаччина, яка подала заявку на вступ у Європейський Союз – їй було моніторинговою групою визначено, що вона не може бути прийнята в 2004 році, тому що там корупція, ряд інших речей, які були прописані. Це було шоком для суспільства, призвело до зміни влади: Мечіар, який був до того прем’єр-міністром, втратив посаду. Прийшов Дзурінда, який розвинув реформи, зробив реформи. І ось Словаччина була визнана європейською країною, яка відповідає стандартам Європейського Союзу.

Вибори, які відбулися буквально в той самий день, коли в нас відбувся перший тур, у Словаччині (другий тур президента в Словаччині) – перемогла особа, яка зробила свою виборчу кампанію на критиці корупції. Тобто вже відповідали стандартам Європейського Союзу з корупцією, але проблеми корупції до того часу лишаються важкими.

Тобто цілий ряд проблем, які в нас є гострими – вони, на жаль, не вирішуються за один день, вони вирішуються, але вирішуються складно.

Ну, парируйте. Тобто проблеми корупції, як каже пан Романюк, є і в Європі, і вони не вирішуються… Словаччина – успішна країна.

Олена Остимчук: Я зрозуміла. Така корупція, яка є в нас зараз, – і жодної боротьби з корупцією не відбувається, абсолютно. Змін не те що позитивних, а в принципі. Маємо факт перший по визнанню неконституційним норми про незаконне збагачення. Тобто тривало слідство, органи займалися, і перед самими буквально виборами – все.

Ну, це рішення Конституційного суду. Ви вважаєте, президент має впливати на Конституційний суд?

Олена Остимчук: Ні, президент не повинен впливати ні на Конституційний суд, ні на жодний інший орган чи будь-які посадові особи. Президент чітко повинен виконувати виключно свої повноваження, які передбачені є Конституцією України, 106 стаття. Що ж до боротьби з корупцією – я не бачу, як вона велася. Ми бачимо, що навпаки гальмувалося навіть те ж створення всіх органів по боротьбі з корупцією. Я би хоч якийсь приклад чіткий почула, бо…

Чи ви розумієте, що у випадку перемоги вашого кандидата він теж може зіткнутися з неприємними для нього рішеннями суддів, які суспільство буде концентрувати власне на президентові? Хоча він не буде мати впливу на них.

Олена Остимчук: Це зрозуміло. Я хочу ще завершити по попередньому. Ви знаєте, набагато більше зробили журналісти-розслідувачі, викривши факти порушень, факти корупції, факти розкрадання бюджету, а не органи, які повинні тим займатися.

Анатолій Романюк: Можна я наведу приклад колезі, щоби вона, принаймні, згадала – реформу в медичній системі, в охороні здоров’я. Реформа передбачила зміни системи закупівлі медичних препаратів, системи фінансування медичних органів. Оцінка міжнародних експертів – що це дало можливість звільнити або зекономити величезну кількість коштів.

А якщо б ви уважно подивилися, як в минулому році відбувалася ситуація з во міністра охорони здоров’я, скільки разів Верховна Рада намагалася її зняти через суд, через різні комісії, які створювалися. Це є показник того, наскільки складно вирішувати ті питання. ProZorro, яке було запущено…

Ви хочете сказати, що президент захистив Уляну Супрун?

Анатолій Романюк: Так. Я хочу сказати, що Уляна Супрун лишилася, значною мірою, тому, що її захищали, що не дали можливості Верховній Раді її зняти і позбавити її посади.

Якщо президент зміг захистити Уляну Супрун, то чому він не зміг налагодити боротьбу з корупцією? Якщо він може впливати на суди?

Анатолій Романюк: Ні, він зміг її захистити у Верховній Раді. Верховна Рада розглядала питання про відсторонення Уляни Супрун із системи.

Тобто ви хочете сказати, що президент має серйозний вплив на Верховну Раду і може…

Анатолій Романюк: Я хочу сказати, що приклад, коли системна боротьба з корупцією – це не викриття одного, другого, третього випадку. Тому що такі випадки є – ми постійно є свідками повідомлень, що органи прокуратури, слідства арештовують ту чи іншу людину з корупційними діями. Але варіант системної боротьби, коли знімається корупція – це є приклад реформ у медичній сфері, яка суттєво змінила формат багатьох процедур, котрі здійснюються в медицині, і яка призвела до економії значної кількості коштів.

Але це призвело до дуже потужного спротиву. Зокрема, він був через суди, він здійснювався через Верховну Раду, через виступи багатьох депутатів від різних фракцій.

Але якщо повернутися все-таки до корупції: медична реформа – це хороший приклад, але до корупції має опосередковане відношення.

Анатолій Романюк: Я думаю, що пряме.

Я так розумію, що в нас досі ніхто з корупціонерів, яких затримували на засіданнях уряду, міністрів, вертольотами возили до Києва всіх, податківців… Суспільство не бачить вироків і не бачить того, що таки хтось сидить за корупцію.

Анатолій Романюк: Це є проблема, я думаю, нашого суспільства, значною мірою – що реформа судова, яка декларувалася, не була реалізована в такій мірі, щоби суд змінився.

Це проблема суспільства?

Анатолій Романюк: Це проблема суспільства, тому що суспільство складається з різних інститутів. І інститут президента має чіткі повноваження, які він має виконувати. Є повноваження, які належать парламенту. Є повноваження, які належать суду, і які належать судовій системі, які мають свою систему захистів і свою систему формування – і вони не підпорядковані одній особі.

У тому є проблема, що ми мусимо міняти судову систему для того, щоби ланцюжок боротьби з корупцією був завершеним. На сьогоднішній день він не завершений – значною мірою через суди.

Хто має міняти оцю правоохоронну, судову систему?

Олена Остимчук: В нас є чітко – ми маємо Конституцію. І функції, які належать до функцій президента, – це є посада генпрокурора, подається міністр закордонних справ.

Але це Верховна Рада затверджує.

Олена Остимчук: Так, але за поданням власне президента. Це те, по що всі говорять – хто ж це буде, хто ж це буде. Хто ті люди будуть – про це скаже сам Володимир Олександрович Зеленський, не знаю цих людей.

А ви як довірена особа не можете сказати? Чи ви не знаєте, кого Володимир Олександрович висуне в генпрокурори?

Олена Остимчук: Ні, я не можу сказати. Він заявив в інтерв’ю самому останньому, що завтра він назве цих людей. Тому почекаємо до завтра і почуємо. Все-таки, власне кандидат повинен називати – це є ключові посади, і це його прерогатива.

Ви вважаєте, що ця кандидатура, яку б він не назвав, буде доречна, успішна? Чи…

Олена Остимчук: Нам треба почути, хто то буде, для того, аби давати якісь коментарі. Однозначно, що це будуть всі люди... Зеленський чітко говорить про те, що люди, яких він обирає, – це люди фахові, це люди з досвідом, це не просто, як нібито закидають «нові обличчя». Ні, насправді не йдеться просто про якісь відомі чи невідомі нові чи молоді обличчя. Йдеться про зміну…

На досвідчені кадри.

Олена Остимчук: Так.

Вашому кандидату багато хто закидає (принаймні політичні опоненти ваші), що це буде політичний реванш. І ці «люди з досвідом» – це люди, які були усунуті від влади в результаті Революції гідності, повернуться до влади. Олена Лукаш, Андрій Портнов і так далі. Може, Азаров?

Олена Остимчук: Сьогодні Володимир Олександрович сказав (власне особисто – це дуже добре, що не як представники команди, а коли ми чуємо інформацію від нього) про те, що не буде жодних об’єднань в нього з екс-регіоналами, так само і з Медведчуком. Це є чітко сказано. І так само – з Петром Олексійовичем Порошенком.

А звідки тоді ці нові кадри з’являться? У Петра Олексійовича вже якісь фахівці там працюють. Це означає якусь чистку в державних органах? Чи як їх міняти будуть? Чи тільки ключові поміняють політичні фігури?

Олена Остимчук: Ні, взагалі всі люди на місцях, всіх, як в органах місцевого самоврядування, так і на найвищих посадах, повинні бути професійні і фахові. Бо які реформи нібито проводились (чітко скажу то, в чому приймала участь) – це був конкурс. На керівників місцевих прокуратур жоден зовнішній кандидат – жоден – не пройшов. Тобто скільки багато людей подалося – залишилися на посадах керівників прокуратур виключно всі люди, які працювали в прокуратурі.

Не може такого бути, щоби в величезній нашій державі не було жодного фахівця не з системи, аби пройти. Тому має бути не показовий, а реальні відкриті конкурси з можливістю оцінювати об’єктивно кожного кандидата на ту чи іншу посаду.

Якось прокоментуєте? Бо справді проблема з конкурсами.

Анатолій Романюк: Не один буде коментар. Вибори президента – це персоналізовані вибори, коли суспільство має максимально дізнатися про кандидата: що він думає, як він планує вирішувати ті чи інші питання, як він реагує на складні питання і як він веде себе з пресою, відповідає на незручні питання.

В мене є питання. Команда декларує, що то буде в майбутньому – але не показала президента, кандидата в президенти. Він був захований весь час, він не дає інтерв’ю, він не з’являється, він відмовляється від дебатів.

Це правда?

Олена Остимчук: Сьогодні було його інтерв’ю.

Перше.

Анатолій Романюк: Це є перше інтерв’ю за два тижні.

Якщо говорити про велике інтерв’ю, то це справді перше. Ви особисто, до речі, з Зеленським знайомі?

Олена Остимчук: Так.

Давно?

Олена Остимчук: Я з ним не знайома. Ми не є друзями, але ми знайомі.

Ви його бачили, ви з ним говорили?

Олена Остимчук: Так.

І як давно ви його знаєте, що ви прийняли рішення бути довіреною особою, обстоювати його інтереси публічно?

Олена Остимчук: Я зрозуміла. Довіреною особою я вирішила, перш за все, після того, як ознайомилася попередньо з позицією, почула. І мені було цікаво на початку в принципі зрозуміти і перевірити, чи є так, як він сказав у своєму першому зверненні передноворічному – що реєструйтеся, все відкрито.

І коли ти, просто зареєструвавшись на сторінці через інтернет, описуєш якісь свої коментарі чи побажання, вказуєш, хто ти, що ти, чим ти займаєшся – і потім до тебе дзвонять, з тобою зв’язуються, з тобою починають говорити… Тобто ти не є родиною, ти не є знайомий через знайомих – а це от, насправді, є така перша кампанія відкрита…

Тобто вас, фактично, взяли в кампанію по оголошенню, я правильно розумію?

Олена Остимчук: Так.

А хто ви за фахом?

Олена Остимчук: Адвокат.

І у разі перемоги вашого кандидата вам обіцяли якісь плюси?

Олена Остимчук: Ні.

Для вас це що? Кампанія закінчується в неділю. Що для вас далі? Що вам дає оця участь?

Олена Остимчук: Я працюю, в мене є своя, разом з колегою, юридична компанія, в нас є свій, наразі маленький, бізнес – так і буду продовжувати.

І ви плануєте надалі цим займатися?

Олена Остимчук: Звичайно.

Чи плануєте йти в політику якимось чином?

Олена Остимчук: Дивіться, ще раз: перше – не було жодних розмов зі мною. Не буду говорити ні за кого іншого, але знаю точно, що ніхто нікому нічого не обіцяв – я маю на увазі Володимира Зеленського. Він про це говорить, він про це говорив.

Ви його вживу бачили?

Олена Остимчук: Вживу бачила.

Добре, дякую.

Олена Остимчук: Ще раз підтверджую – не по телевізору. Вживу. В тому числі.

Добре, час збігає. Зачепимо ще тему українізації. Вас, Анатолію, я би хотів запитати, чи чинний президент в питаннях українізації не перегнув палицю? Тому що показують результати першого туру, що, можливо, цього було забагато. А вас, Олено, я би хотів, щоби ви прокоментували звинувачення в тому, що українізація за вашого кандидата буде зупинена чи якимось чином ця політика буде змінена.

Анатолій Романюк: Дивіться, ми можемо говорити про певні фази українізації. Найбільш потужною була фаза після Помаранчевої революції 2004 року. Але вона була формальною, яка полягала в тому, що все було як було, але говорилося про те, що має бути. За Петра Порошенка – це перший раз, коли діючий президент значною мірою сприяв тому, щоби це була не формальна, а реальна українізація.

Це стосується і визначення квот для української мови, це стосується підтримки кіновиробництва, це стосується книговидавництва. Тобто це стосується багатьох сфер, де реалізовується функція української мови як мови, яка є мовою цієї держави. Тобто ці кроки зроблені, і вони є дійсно потужними – і вони є результативними.

На жаль, парламентська фракція імені президента (Блоку Петра Порошенка) певний час, достатньо тривалий, фактично саботувала прийняття закону про українську мову.

Анатолій Романюк: Але вони, в кінцевому результаті, прийняли.

Так. Але все ще досі остаточно закон не прийнятий. І якщо ваша сторона побоюється згортання українізації, то чому це не було зроблено досі?

Анатолій Романюк: На мою думку, сторону цю звинувачувати не можна, тому що цілий ряд речей, про які говорили експерти: «Не робіть, відсуньте в сторону це питання, воно є дразливим, ви втратите голоси», – незважаючи на це, вони були зроблені. Тобто багато рішень було прийнято з врахуванням можливих втрат електоральних.

Дякую. Дуже коротко скажіть.

Олена Остимчук: Так. У мене коротка відповідь, бо чітка позиція є нашого кандидата. Єдиною державною мовою є українська і жодної іншої бути не може і не буде. Наступне, що сказав він у цьому великому першому інтерв’ю – про те, що, звичайно, квоти, які є – квоти повинні бути і вони залишаться. І перевага повинна надаватися українській мові.

Тим не менше, спілкування будь-якими іншими мовами вільне за межами роботи – якраз державних службовців, службовців місцевого самоврядування, там, де люди мають розмовляти державною мовою. В дома, в побуті – вільне.

Ну, в нас і при іншому президенті ніхто не заважав вдома говорити рідними мовами.

Анатолій Романюк: Навіть не обговорюється це питання.

Так, звичайно.

Олена Остимчук: В нас при чинному і по-російськи розмовляють чиновники, на жаль.

Теж правда. Принаймні міністри деякі… І кандидати.

Олена Остимчук: Кандидат не є держслужбовцем. Кандидат не є міністром, кандидат не є...

Добре. На жаль, наш час вичерпався. Нагадаю, що у нас сьогодні була така спроба маленьких місцевих теледебатів. І в нашій студії сьогодні були довірена особа Володимира Зеленського Олена Остимчук і керівник виборчого штабу Петра Порошенка у Львівській області Анатолій Романюк. Мене звати Олег Онисько, побачимося через тиждень – вже будемо знати результати.