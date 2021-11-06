Telegram тестує функцію платної підписки, яка зможе вимикати вбудовану рекламу у спільнотах. Про це йдеться у повідомленні засновника Telegram Павла Дурова.

Вбудовані рекламні повідомлення вже почали з'являтися у Telegram-каналах з кількістю підписників 1 тис. і більше. Повідомлення не публікуватимуться у списку чатів, особистих чатах чи невеликих групах.

Для показу реклами не використовуються особисті дані користувачів. При цьому офіційні рекламні повідомлення відображаються у вигляді коротких текстів без зовнішніх посилань або фотографій.

Рекламне оголошення з'являється лише після перегляду всіх нових повідомлень у каналі.

Водночас, за словами Дурова, платна підписка в Telegram, яка дозволить відключати рекламу, має бути введена вже в листопаді.

«Ми вже почали роботу над цією новою функцією і очікуємо на її запуск цього місяця. Вона може бути оформлена у вигляді недорогої підписки, яка дозволить користувачам безпосередньо фінансово підтримувати розвиток Telegram», – заявив Дуров.

Автори деяких каналів також отримають можливість вимикати рекламні оголошення у своїх каналах. Наразі ця функція знаходиться на стадії розробки.