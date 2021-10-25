Рада національної безпеки та оборони оприлюднила список українських Telegram-каналів, які просувають проросійські наративи та принижують національну гідність українців. Про це повідомила прес-служба РНБО у понеділок, 25 жовтня.

Зазначається, що Центр протидії дезінформації при РНБО проаналізував акаунти та телеграм-канали, які систематизовано просувають проросійські наративи щодо «Глосарію назв, термінів та словосполучень, які рекомендовано використовувати у зв’язку з тимчасовою окупацією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, м. Севастополь і окремих районів Донецької та Луганської областей», а також акаунти деяких персональних блогів.

«На публікацію глосарію миттєво відреагували телеграм-канали, які безпосередньо пов’язані з дезінформаційною діяльністю на користь Російської Федерації. Основним наративом стало приниження національної гідності українців, особливо Революції гідності, яку канали називають «переворотом»», – йдеться у звіті Центру протидії дезінформації.

Серед таких каналів:

Klymenko Time (53 тис. підписників) – медійний проект, що належить колишньому міністрові доходів і зборів Олександрові Клименку. Проект було запущено в жовтні 2017 року. Вже в грудні 2017 року співробітники Служби безпеки України провели обшук у студії YouTube каналу Klymenko Time. Це було реакцією на проведення ефіру зі скандальним адвокатом Тетяною Монтян. Канал часто розповсюджував проросійські та такі, що спрямовані проти уряду України, публікації;

(53 тис. підписників) – медійний проект, що належить колишньому міністрові доходів і зборів Олександрові Клименку. Проект було запущено в жовтні 2017 року. Вже в грудні 2017 року співробітники Служби безпеки України провели обшук у студії YouTube каналу Klymenko Time. Це було реакцією на проведення ефіру зі скандальним адвокатом Тетяною Монтян. Канал часто розповсюджував проросійські та такі, що спрямовані проти уряду України, публікації; Vesti (20 тис. підписників) – канал видання Vesti.ua, що належить медіахолдингу «Мультимедіа-інвест груп». Головою холдингу є колишній прессекретар та цивільна дружина Олександра Клименка – Ольга Семченко.

Як зазначається у звіті, перші два канали неприховано пов’язані з Олександром Клименком.

«Не є несподіванкою, що особисті інтереси Клименка спрямовані на розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні, критику дій уряду та підтримку сепаратистських рухів. Ці канали та пов’язані із ними медіа вже неодноразово було помічено у просуванні інтересів проросійських діячів», – зазначили в РНБО.

Також для поширення дезінформаційних матеріалів на користь РФ були використані наступні канали:

Шептун (57 тис. підписників) – один з популярних анонімних Telegram-каналів, що пише про політику. Характерною ознакою є публікація інсайдів та неперевіреної інформації. Активно цитує прокремлівських пропагандистів.

(57 тис. підписників) – один з популярних анонімних Telegram-каналів, що пише про політику. Характерною ознакою є публікація інсайдів та неперевіреної інформації. Активно цитує прокремлівських пропагандистів. First (447 тис. підписників) – один з великих Telegram-каналів, що пише про політику в Україні. На перший погляд, не виділяється з-поміж інших різкими проросійськими публікаціями. Проте аналіз взаємодії з іншими каналами свідчить, що він належить до пулу, підтримуваного РФ.

Ці два канали адмініструються користувачем «@A_menejer» (він же @A_manager2 та @Arhangel). Згідно з даними СБУ, ця особа приймає замовлення з публікацій матеріалів політичного характеру, здійснює менеджмент та адміністрування мережі Telegram-каналів. Реальна особа, що стоїть за адмініструванням, відома правоохоронним органам, та нині перебуває в розшуку за ст. ст. 293-294 КК України (організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством).

В РНБО зазначили, що всі згадані канали належать до пулу Клименка або напряму куруються РФ. Шляхом маніпулювання інформаційними потоками вони утворили мережу з телеграм-каналів, що постійно взаємодіють один з одним. За допомогою безперервних цитувань та перепостів створюється ілюзія незалежної думки каналу, що підкріплена посиланням на більший, і, відповідно, «поважніший» канал. Хоча насправді вони є лише «ретрансляторами» наративів РФ, що замасковані під так звану «українську опозицію».

Також в РНБО назвали акаунти персональних блогів, що просувають проросійські наративи – Юрий Ткачев, Андрей Манчук, Корнилов, Максим Могильницкий, Вадим Рабинович, Moroz.Live.

«Таким чином, можемо пересвідчитися в існуванні та скоординованій діяльності великої розгалуженої мережі пропагандистських ресурсів, які працюють на користь інтересів РФ. Ця мережа зорієнтована на проведення дискредитаційних дезінформаційних кампаній проти України з метою розхитування внутрішньополітичної ситуації», – наголосили в РНБО.

Зазначимо, що 20 жовтня Апарат РНБО оприлюднив глосарій, який рекомендовано використовувати органам державної та місцевої влади, аби протистояти російським наративам в інформаційному просторі. Документ є інструментом посилення позиції держави у медійному просторі завдяки впровадженню політики «єдиного голосу» як елементу протистояння в інформаційній війні, що розв’язана Кремлем.