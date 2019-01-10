Телеканал «UA: Перший» оголосив про перехід на цифрове мовлення

Нацрада забрала в каналу більшість аналогових частот по Україні

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 15:252020

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Телеканал «UA: Перший» оголосив про перехід на цифрове мовлення
фото ілюстративне
«UA: Перший» найдовше мовив в аналоговому ефірі з-поміж усіх загальнонаціональних телеканалів

Національна суспільна телерадіокомпанія України переоформила ліцензію на мовлення телеканалу «UA: Перший» з виключенням із цієї ліцензії аналогового мовлення в більшості регіонів. Завдяки цьому канал майже повністю переходить на цифрове мовлення.

Як повідомила прес-служба мовника, у них залишилися аналогові частоти в населених пунктах на територіях з особливим режимом мовлення (в Донецькій, Луганській областях і на кордоні з Кримом), а також в областях на кордоні з Російською Федерацією (Сумській, Харківській і Чернігівській).

Член правління НСТУ Микола Чернотицький повідомив членам Нацради, що «UA: Перший» найдовше мовив в аналоговому ефірі з-поміж усіх загальнонаціональних телеканалів і зробив більш комфортним для своїх глядачів перехід з аналогового мовлення до цифрового.

«На рішення НСТУ все-таки відмовитися від аналогового мовлення вплинули дані вимірювання телевізійної аудиторії, які засвідчили, що після вимкнення 1 вересня аналогового мовлення більшості телеканалів у більшості регіонів України залишилося лише 4% глядачів, які досі дивляться аналогове ТБ, всі інші змінили тип перегляду на користь насамперед цифрового ефірного мовлення стандарту DVB-T2», – повідомив Чернотицький в інтерв’ю сайту «Детектор медіа».

Зазначається також, що це рішення також суттєво оптимізує витрати телерадіокомпанії, оскільки саме мовлення в аналоговому режимі є дуже дорогим, до того ж, оператори телекомунікаційних послуг збільшили вартість таких трансляцій.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2018 року через перехід на цифрове ефірне мовлення майже по всій території Україні було вимкнено аналогове мовлення всіх ефірних телеканалів, крім «UA:Першого» і регіональних філій Суспільного, а також місцевих телеканалів, які не мають цифрових ліцензій. Їхнє аналогове мовлення було збережено до кінця квітня 2019 року. Також аналогове мовлення всіх телеканалів тимчасово залишилося в зоні ООС (Донецька та Луганська області), на кордоні з Росією (Чернігівська, Сумська, Харківська області) та Кримом (Херсонська область).

Однак 25 вересня 2018 року Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (КРРТ) відключив аналогове мовлення каналу «UA:Перший» по всій Україні, крім зони Операції об'єднаних сил (ООС). Причиною стала заборгованість НСТУ перед Концерном РРТ за розповсюдження ефірного аналогового сигналу через недофінансування суспільного мовника.

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