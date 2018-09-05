Тюнер, тарілка чи нет?

В Україні припинили трансляцію аналогового телебачення. Офіційно це зробили опівночі 1 вересня по усій країні, однак насправді частина аналогових телепередавачів продовжує працювати, оскільки вони розташовані у важкодоступних місцях (наприклад, у горах) – їх вимикатимуть ще кілька днів.

Вже після відключення виявилося, що покриття цифрового телебачення, яке мало б прийти на зміну аналоговому, охоплює далеко не всю територію країни. Частина мешканців Львівщини теж залишилася відрізаною від телесигналу.

Чому сигнал відключили? Кому це вигідно?

Аналогове мовлення вважають застарілою технологією. Цифрове телебачення забезпечує кращу якість сигналу, зображення і звуку. Більше 50 країн світу вже здійснили перехід на «цифру». Наприклад, США і Німеччина відмовилися від аналогового сигналу в 2009 році, а сусідні з Україною Польща та Угорщина – в 2013 році.

Окрім технічних причин, звучать версії про політичні мотиви відключення традиційного телесигналу. Мовляв, частина виборців втратить доступ до звичних телеканалів. Щоправда, поки нема жодних переконливих даних про вплив відключення на хід передвиборчої кампанії

Ще одна можлива причина відключення аналогового мовлення – бізнес-інтереси. Повний перехід глядачів на «цифру» вигідний єдиному в Україні оператору цифрового телебачення – компанії-монополісту «Зеонбуд». До речі, стратегічна для інформаційної безпеки України компанія зареєстрована в офшорах, а її реальні власники приховані.

Скільки людей залишилося без телебачення?

Багато. Передусім йдеться про мешканців віддалених від великих міст районів. На Львівщині працює 4 передавачі компанії «Зеонбуд»: у Львові – радіус дії сигналу становить 50 км, Бродах, Новому Роздолі і Підбужі – у цих містах радіус дії сигналу становить 35 км. Невелику частину території області покриває передавач із Долини в сусідній Івано-Франківській області.

«Зеонбуд» стверджує, що її цифровим сигналом можуть користуватися більше 1,8 млн. мешканців Львівщини, де загалом живе понад 2,5 млн. осіб.

Однак реальна ситуація набагато складніша. Навіть у межах дії передавачів цифровий сигнал буває такої якості, що його неможливо прийняти за допомогою лише тюнера Т2 і кімнатної антени. Це так звана «зона невпевненого прийому» телевізійного сигналу. Нездоланною перешкодою на шляху цифрового сигналу може стати навіть дерево поруч із будинком. У такому випадку потрібна потужна антена на висоті кількадесят метрів над землею.

Загалом на Львівщині без покриття залишаються близько половини території області. Найгірша ситуація в гірській місцевості. Без доступу до аналогового і цифрового телебачення опинились Мостиський, Турківський, Старосамбірський, Сколівський, Яворівський і половина Сокальського району. Є проблеми з прийомом цифрового сигналу і у більших містах – зокрема, у Стрию і Червонограді.

При цьому частину передавачів традиційного аналогового мовлення у віддалених районах Львівщини поки що не відключили, однак обіцяють зробити це до кінця тижня.

Що кажуть чиновники?

Обласні посадовці не вбачають катастрофи в цій ситуації.

«Йдеться приблизно про 15-20% мешканців області. Крім того, на гірських територіях, де нема цифрового покриття, сигнал аналогового телебачення теж був поганої якості. Там люди вже давно користуються супутниковими антенами», – пояснив ZAXID.NET начальник управління транспорту і зв’язку ЛОДА Тарас Оприск.

Можливу загрозу інформаційній безпеці країни (супутникові антени дозволяють переглядати заборонені російські телеканали) Тарас Оприск прокоментував лаконічно: «Вони їх і до того дивилися».

За його словами, в четвер, 6 вересня, у ЛОДА проведуть нараду щодо відключення аналогового телебачення, де сформулюють відповідні рекомендації для населення.

То що робити? Купувати тюнер чи «тарілку»?

Якщо ви мешкаєте у межах радіусу дії одного з 4-х цифрових передавачів на території області, тоді потрібно придбати тюнер DVB-Т2. У зв’язку зі зростанням попиту ціни на тюнери зросли. Тепер пристрій можна придбати за суму від 600 грн. Нові моделі телевізорів вже оснащені тюнерами Т2, тож додатково купувати їх не потрібно.

Усім, хто мешкає в зоні «невпевненого прийому» цифрового сигналу, наприклад, віддаленому селі зі складним ландшафтом, окрім тюнера знадобиться ще й якісна антена, яку потрібно встановити якомога вище.

Супутникова антена – це альтернатива для мешканців районів, які поки взагалі не покриває мережа цифрових передавачів. «Тарілка» з тюнером обійдеться у кілька тисяч гривень. До того ж її потрібно правильно налаштувати.

Повернутися до перегляду телелевізора можна також за допомогою інтернет-телебачення. Звісно, зробити це можна за умови наявності мережі у вашому населеному пункті. Та якщо ви зараз читаєте цей текст – інтернет у вас точно є.