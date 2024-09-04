У вівторок, 3 вересня, у Чернівцях температура повітря перевищила багаторічний температурний максимум. Синоптики зафіксували рекордну спеку для цього дня на рівні – 31,3°С тепла.

Як вказано у повідомленні чернівецького гідрометцентрі, у вівторок, 3 вересня, максимальна температура повітря у м. Чернівці перевищила добовий історичний максимум становила 31,3°С тепла. Попередній рекорд фіксували у 1961 року і він становив 28°С тепла.

Додамо також, що температурні рекорди другий день поспіль (2 та 3 вересня) фіксують також у Львові.