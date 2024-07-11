Якщо ви проводите більшу частину часу в одній кімнаті, замкніть двері в інші

Спека триває і відключення світла теж за планом. Тому ми знову підготували для вас 3 цікаві способи, як зберегти прохолоду вдома.

Монтуємо термоковдру на вікна

Йдеться саме про фольгу NRC, тобто термоковдру. Її можна купити в будь-якій аптеці чи будь-якому туристичному магазині.

Як встановити NRC для охолодження квартири:

купити термоковдру і двосторонній скотч;

підготуйте ніж, олівець і вимірювальну стрічку;

виміряйте розміри вікон, куди буде монтуватися плівка;

Накресліть розміри на термоковдрі, якою потрібно закрити вікно;

виріжте необхідний квадрат з фольги;

приклейте двосторонні липучки по кутах і посередині скла;

потім обережно прикладіть плівку NRC до вікна;

золота частина повинна дивитися всередину.

Зачиніть двері

Якщо ви проводите більшу частину часу в одній кімнаті, замкніть двері в інші (спальні або ванні кімнати). Якщо закрити частину будинку, холодне повітря концентруватиметься в одному місці, а кімната, якою ви користуєтеся найчастіше, остигатиме швидше.

Якщо вхідні двері мають щілини, варто їх загерметизувати, щоб тепле повітря не потрапляло в будинок.

Сон на бамбуковому килимку

Солом'яні або бамбукові килими не зберігають тепло. Також вони досить дешеві і це чудовий варіант, якщо спекотно не тільки вдень, але і вночі.