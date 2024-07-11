Термоковдра на вікнах і повна ізоляція: як вберегтись від спеки вдома
Спека триває і відключення світла теж за планом. Тому ми знову підготували для вас 3 цікаві способи, як зберегти прохолоду вдома.
Монтуємо термоковдру на вікна
Йдеться саме про фольгу NRC, тобто термоковдру. Її можна купити в будь-якій аптеці чи будь-якому туристичному магазині.
Як встановити NRC для охолодження квартири:
- купити термоковдру і двосторонній скотч;
- підготуйте ніж, олівець і вимірювальну стрічку;
- виміряйте розміри вікон, куди буде монтуватися плівка;
- Накресліть розміри на термоковдрі, якою потрібно закрити вікно;
- виріжте необхідний квадрат з фольги;
- приклейте двосторонні липучки по кутах і посередині скла;
- потім обережно прикладіть плівку NRC до вікна;
- золота частина повинна дивитися всередину.
Зачиніть двері
Якщо ви проводите більшу частину часу в одній кімнаті, замкніть двері в інші (спальні або ванні кімнати). Якщо закрити частину будинку, холодне повітря концентруватиметься в одному місці, а кімната, якою ви користуєтеся найчастіше, остигатиме швидше.
Якщо вхідні двері мають щілини, варто їх загерметизувати, щоб тепле повітря не потрапляло в будинок.
Сон на бамбуковому килимку
Солом'яні або бамбукові килими не зберігають тепло. Також вони досить дешеві і це чудовий варіант, якщо спекотно не тільки вдень, але і вночі.