Тернопільська міська рада безоплатно передасть транспорт військовій частині, яка створена на базі громади міста. Йдеться про два причепи-контейнеровози, загальна вартість яких складає 1 120 000 гривень. Транспорт військові використовуватимуть для перевезення різноманітних вантажів.

Рішення про безоплатну передачу причепів-контейнеровозів прийняли на засідання виконавчого комітету Тернопільської міської ради 24 січня. Транспорт, вартістю 1 120 000 гривень, переведуть на баланс військової частини, що створена на базі Тернополя. Це вже не перше безоплатна передача майна громади військовослужбовцям.

«На запити командирів військових частин Тернопільська міська рада регулярно закуповує та передає необхідну техніку й обладнання. Зокрема, лише за останній тиждень захисникам передали комп’ютерну техніку на загальну суму 1 280 050 грн та автомобіль швидкої допомоги», – повідомили в міській раді Тернополя.

Також Тернопільська міська рада передала 50 тонн непридатної бруківки військовій частині. Це демонтована бруківка та щебенева суміш, яку вже не можливо використовувати в господарських і комунальних потребах міста.