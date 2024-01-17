Будівельні матеріали роками просто складувалися на території міста

Тернопільська міська рада безкоштовно передала у військову частину 50 тонн використаної бруківки та непридатних будматеріалів. Відповідне рішення прийняли 17 січня на засіданні виконавчого комітету міста. Зіпсована бруківка роками складувалася на території комунальних підприємств, щоб її не утилізовувати її вирішили на прохання військовослужбовців передати у військо.

У міській раді зазначили, що за відповідними будівельними матеріалами до них звернулися керівники однієї з військових частин. Для свої потреб, на будівництво та облаштування різних об’єктів їм необхідно було залишки будівельних матеріалів.

На території комунальних підприємств перебувало 50 тонн старої бруківки та залишків щебеню. Це весь матеріал вирішили безкоштовно надати війську.

«Роками при заміні стару бруківку демонтовували з тротуарів, пішохідних доріжок, при ремонтах також знімали верхні шари асфальтного покриття. Ці всі будматеріали складувалася на територіях комунальних підприємств. Ця бруківка та каміння насправді є непридатні до повторного користування для ремонту об’єктів житлово-комунального господарства. Тепер керівники військової частини просять надати їм ці матеріали для використання в своїй діяльності», – розповів під час засідання виконавчого комітету заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Владислав Стемковський.

Члени виконавчого комітету Тернопільської міської ради проголосували за безкоштовну передачу старої бруківки військовій частині одноголосно.

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології повинно безоплатно здійснити передачу демонтованої бруківки та залишків щебеневого матеріалу в повному обсязі. Також комунальники повинні провести документальне оформлення передачі майна згідно чинного законодавства.

Також під час засідання виконавчого комітету прийняли рішення про безоплатну передачу комп’ютерної техніки. Зокрема йдеться про три ноутбуки та 11 пристроїв для друку, ксероксу та сканування. Вартість техніки становить майже 150 тис. грн