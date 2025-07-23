Пропозицію щодо підтримки вніс голова облради Богдан Бутковський

23 липня на засіданні сесії Тернопільської обласної ради депутати проголосували за підтримку президента України в обороні українського суверенітету. Йдеться про підтримку курсу політики Володимира Зеленського після протестів 22 липня. За рішення проголосували 37 з 44 присутніх на засіданні обранців. Кілька депутатів утримувалися та не голосували. Пропозицію щодо підтримки та відповідне звернгенняя вніс голова облради Богдан Бутковський.

За рішення голосували депутати різних фракцій та політичних партій. За підтримку курсу президента висловився депутат від «ЄС» Любомир Білик. В коментарі ZAXID.NET він зазначив, що зараз всім треба об'єднуватися і воювати, а не розколювати країну і ходити на мітинги.

«Я за те, щоб ми всі об’єднувалися, щоб народ був як єдиний кулак. Як-не-як, в нас є сьогодні верховний головнокомандувач. І я вважаю, що нам треба десь сьогодні підставити плече», – зазначив Любомир Білик.

Голова Тернопільської облради Богдан Бутковський розповів ZAXID.NET, що звернення на підтримку курсу президента пов’язане з мітингами, які відбулися 22 липня перед підписанням Володимиром Зеленським законопроєкту про підпорядкування НАБУ та САП Генпрокурору. Такий мітинг відбувся і в Тернополі.

«Для мене, як ветерана війни, є неприпустимо, що хтось проплачує якихось студентів. Тих самих, які ходили на мітинги проти Ірини Фаріон, яку вбили за українську мову, і в нецензурній формі висловлюються про верховного головнокомандувача країни. Вважаю, що ми самі можемо керувати власною державою. З нами будуть тоді рахуватися, коли наші міжнародні партнери зрозуміють, що ми самі зможемо дати раду», – зазначив Богдан Бутковський.

Додамо, що вчора увечері по всій країні відбулися протести проти ухваленого Верховною радою законопроєкту, який фактично ліквідовує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Акції протесту відбулися у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі, Івано-Франківську, Тернополі та низці інших міст. У Тернополі 23 липня о 17:00 анонсували черговий мітинг біля стін Тернопільської обласної ради.