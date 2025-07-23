Це представники молодіжних організацій Тернополя та навколишніх громад

У середу, 23 липня, в Тернополі продовжили мітингувати проти скандального закону, який фактично ліквідовує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На акцію протесту, яка відбулася біля будівлі Тернопільської ОВА та обласної ради, прийшло понад 200 людей. Вони тримали плакати на підтримку антикорупційних органів та скандували гасла.

Акція протесту в Тернополі розпочалася близько 16:00, а вже о 17:00 під стінами будівлі Тернопільської ОВА зібралося понад 200 учасників. Більшість людей тримали в руках плакати з написами на підтримку НАБУ та САП, з проханням скасувати закон та негативною оцінкою дій влади і президента.

На протест прийшло чимало активістів та волонтерів. Серед них – тернополянка, громадська активістка організації БУР Олена Боляк. За її словами, вона прийшла на протест, бо підписаний закон порушує свободу українців.

«Я стою тут за державні органи, які захищали нас від вищої корупції. Я тут не просто через те, що хтось мене покликав, я маю чітку громадянську позицію і хочу, щоб її почули», – розповіла ZAXID.NET Олена Боляк.

Один зі співорганізаторів акції протесту Ян Ожоганич зазначив, що до акції долучилися усі молодіжні організації міста.

«Прийнятий закон збільшує ризики корупції. Цей закон погіршить як відносини з міжнародними партнерами, так і ситуацію всередині країни», – зазначив співорганізатор.

Деякі з мітингувальників у руках тримали плакати зі закликами до голови Тернопільської облради Богдана Бутковського та його двох заступників Ігор Сопеля та Володимира Болєщука щодо сьогоднішнього звернення на підтримку курсу президента, яке підтримали 37 депутатів Тернопільської облради.

Акція протесту тривала понад дві години. Учасники мітингу зазначили, що під стіни ОВА виходитимуть кожен день до того часу, поки закон не визнають антиконституційним, або ж не внесуть до нього правки.

Додамо, що хвиля протестів в різних містах країни розпочалася вчора, 22 липня, після того як Верховна Рада підтримала законопроєкт №12414, який передбачає повний доступ генерального прокурора до всіх справ НАБУ, можливість давати вказівки детективам НАБУ й у разі невиконання змінювати підслідність.

За законопроєкт проголосували 263 народних депутати. Із повним списком нардепів, які підтримали скандальний проєкт закону, можна ознайомитися тут. Ухвалення законопроєкту відбулося на тлі масштабних обшуків, які СБУ та Офіс генпрокурора провели у працівників НАБУ 21 липня.