Хлопця двічі протягом двох днів зупиняли за порушення ПДР

На Тернопільщині поліція від початку року склала вже 15 адмінпротоколів на неповнолітнього водія, який попри відсутність водійського посвідчення регулярно сідає за кермо і порушує правила дорожнього руху. Зокрема, 29 листопада на нього склали три протоколи, оскільки хлопець не лише порушив ПДР, а й намагався втекти від поліції. Наступного ж дня його знову зупинили за їзду з порушенням правил. Відомо, що батьки юнака перебувають за кордоном. Патрульні передали інформацію про порушника іншим підрозділам поліції, які наразі з'ясовують, чи батьки виконують обов'язки щодо виховання хлопця.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Тернопільщини, інцидент стався ще 29 листопада. Близько 17:00 інспектори під час патрулювання помітили автомобіль BMW, водій якого рухався з перевищенням швидкості та порушував правила дорожнього руху. Правоохоронці спробували зупинити авто, але водій не відреагував на вимогу зупинитись та намагався втекти.

За деякий час патрульні все ж зупинили автомобіль. На водія склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 122 КУпАП (перетин суцільної роздільної смуги) за ст. 122-2 КУпАП (невиконання вимоги про зупинку) та за ч. 5 ст. 126 КУпАП (повторне протягом року керування автомобілем особою, яка не має такого права). Зазначимо, що остання стаття передбачає 34 тис. грн штрафу.

«Інспектори спробували викликати на місце події батьків юнака, але останні перебувають за кордоном. Тому на місце прибули повнолітні знайомі юнака, які забрали правопорушника та автомобіль з місця події», – йдеться у повідомленні.

Наступного дня, 30 листопада, патрульні помітили, як водій цього ж авто на об'їзді Чорткова знову порушує ПДР. Поліцейські зупинили автівку та з'ясували, що за кермом перебував той самий неповнолітній хлопець. На нього знову склали адмінпротоколи за ч.5 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має такого права) та ч.1 ст. 122 КУпАП (порушення ПДР).

«Поліцейські передали інформацію про неповнолітнього відповідним працівникам поліції, які надалі з'ясовуватимуть всі обставини стосовно його способу життя, участь батьків у вихованні дитини та притягнуть винних, до передбаченої відповідальності», – зазначають в патрульній поліції.

Додамо, що протягом 2022 року на цього 17-річного юнака поліція склала вже 15 адмінпротоколів за порушення правил дорожнього руху.