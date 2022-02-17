В суді розірвали договори оренди з фірмою і повернули землю в Шумське ОТГ

В Шумській громаді фірма «Солар Спрінгпіс-4», яка займається зеленою енергетикою, безоплатно користувалася земельними ділянками площею 16 га і вартістю майже 142 млн грн. Голова Шумської ОТГ Володимир Боярський розповів ZAXID.NET, що громада за три роки не отримала жодних грошей від підприємства за землю, а договори залишалися дійсними. Прокуратура Тернопільщини подала позов в суд і розірвала оренду.

Голова Шумської ОТГ Володимир Боярський розповів ZAXID.NET, що договір оренди на три ділянки підписали три роки тому. Фірма «Солар Спрінгпіс-4» планувала на цій землі встановити сонячні панелі.

«Ми очікували, що з оренди цієї землі матимемо суттєві надходження в бюджет громади. Але підприємство просто мало на руках договір оренди, на землі нічого не робило. Там зараз не поставленні сонячні панелі. Відповідно орендну плату воно не платило. Тому ми звернулися в прокуратуру, аби допомогти вирішити цю ситуацію», – розповів Володимир Боярський.

В прокуратурі Тернопільщини повідомили ZAXID.NET, слідство встановило, що фірма систематично не платила оренду. А в бюджет громади не надходило тисячі гривень.

«Депутати Шумська у свій час виділили три ділянки загальною площею 16 га. Це велика площа для будівництва сонячної електростанції. Її загальна вартість склала 142 млн грн. За три роки оренда не сплачувалася. Прокурори Кременецької окружної прокуратури забезпечили виконання рішення суду про розірвання договору оренди з товариством з обмеженою відповідальністю «Солар Спрінгпіс-4» та повернули громаді землю», – додали в прокуратурі Тернопільщини.

Підприємство «Солар Спрінгпіс-4» зареєстровано в Черкасах зі статутним капіталом в 1 тис. грн. Керівник фірми є Курінний Владислав Валерійович. На нього також зареєстровано ще п'ять побідних підприємств зі співзвучними назвами. За останній рік в судах розглядалося чотири справи стосовно розірвання договорів оренди та стягнення боргів.