Переведення котелень з газу та біомасу знизить вартість тепла для споживачів

На 110 га землі у селі Дядьковичі поблизу Рівного компанія «Рівнетеплоенерго» збирається вирощувати енергетичну вербу на паливо для своїх котелень. Таким чином теплопостачальна компанія планує знизити вартість тепла у Рівному та скоротити споживання газу.

Понад два мільйони саджанців енергетичної верби компанія «Рівнетеплоенерго» збирається висадити на 110 га у Дядьковичах. Як повідомляє «Екоклуб», саджанці братимуть у Житомирській та Київській областях, де вербу культивують уже кілька років. Іван Надєїн, засновник групи компаній «Укртепло», до якої входить «Рівнетеплоенерго», припускає використання різних сортів верби зі Швеції, Польщі та країн Балтії, які мають великий досвід вирощування цієї культури. Енергетична верба швидко росте, тому її використовують як біомасу.

З одного гектара компанія очікує отримувати 150-160 кубометрів готової вербової тріски. Таким чином, на ділянці у Дядьковичах розраховують одержувати 16 тис. кубометрів тріски кожні два роки.

За підрахунками Івана Надєїна, 10 тис. гектарів земель з енергетичною вербою зможуть повністю забезпечити потреби Рівного, тож шукають земельні ділянки біля міста, які підійшли б для вирощування цієї культури. Паливна собівартість однієї гігакалорії від спалювання верби становитиме близько 1 тис. грн проти 1,5 тис. грн від спалювання газу, тож вартість тепла для рівнян знизиться.

Додамо, що компанія «Рівнетеплоенерго» у 2020 році почала переводити частину свої котелень у Рівному на тверде паливо. Завдяки цьому проекту протягом кількох років планується скоротити споживання газу рівненськими котельнями на 50%.