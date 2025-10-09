Тернопільська школярка здала поліції російського агента, який вербував її на підпал автомобіля
Невідомий через соцмережі просив дівчину вчинити диверсію
Тернопільська школярка повідомила правоохоронцям про пропозицію від російських агентів підпалити автомобіль. Про це повідомила патрульна поліція області.
Зазначається, що у телеграм шестикласниці написав незнайомий і запропонував за гроші підпалити автомобіль. За це їй обіцяли винагороду – від 800 доларів і більше. Однак школярка звернулася до інспекторки служби освітньої безпеки.
«Зазвичай вербування відбувається за однаковим сценарієм: спершу неповнолітнім пропонують виконати прості завдання, а згодом – через шантаж чи обіцянки грошової винагороди – залучають до серйозних злочинів», – повідомили у поліції.
Наразі слідчі з’ясовують, хто намагався завербувати школярку та просять усіх, кому невідомі через соцмережі пропонують вчинити диверсію, звертатися до батьків чи одразу в поліцію, а також робити знімки екрана цих повідомлень.