Невідомі написали тернопільській шестикласниці в телеграм

Тернопільська школярка повідомила правоохоронцям про пропозицію від російських агентів підпалити автомобіль. Про це повідомила патрульна поліція області.

Зазначається, що у телеграм шестикласниці написав незнайомий і запропонував за гроші підпалити автомобіль. За це їй обіцяли винагороду – від 800 доларів і більше. Однак школярка звернулася до інспекторки служби освітньої безпеки.

«Зазвичай вербування відбувається за однаковим сценарієм: спершу неповнолітнім пропонують виконати прості завдання, а згодом – через шантаж чи обіцянки грошової винагороди – залучають до серйозних злочинів», – повідомили у поліції.

Наразі слідчі з’ясовують, хто намагався завербувати школярку та просять усіх, кому невідомі через соцмережі пропонують вчинити диверсію, звертатися до батьків чи одразу в поліцію, а також робити знімки екрана цих повідомлень.