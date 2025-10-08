СБУ затримала трьох підлітків та іноземця за роботу на російські спецслужбу

Служба безпеки України затримала чотирьох агентів російської ФСБ, які влаштовували диверсії на об’єктах «Укрзалізниці». Троє з затриманих – неповнолітні. Про це у середу, 8 жовтня, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідчих, російська спецслужба завербувала затриманих через телеграм-канали, де вони шукали спосіб легко та швидко заробити грошей.

У Черкаській області СБУ затримала трьох підлітків віком 13, 14 та 16 років з міста Сміла. Підлітки за вказівкою російської спецслужби підпалювали релейні шафи на коліях «Укрзалізниці». Встановлено, що після підпалів росіяни планували змусити неповнолітніх виготовити саморобну вибухівку для теракту. Крім того, окупанти доручали дітям малювати провокаційні графіті на стінах адмінбудівель.

У Києві спецслужба затримала 36-річного іноземця з сусідньої європейської країни. Встановлено, що на замовлення окупантів чоловік підпалив дві шафи вхідних світлофорів, що забезпечують безперебійний рух поїздів, що курсують через Київщину.

Трьом затриманим оголосили підозри у диверсіях, що вчинені в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України). Всі троє перебувають під вартою. Також СБУ вирішує питання щодо притягнення до відповідальності 13-річного затриманого.