Виплати пенсій і субсидій стартували з перший чисел березня

Тернопільська «Укрпошта» почала розвозити пенсії по селах достроково. Тернопільські поштарі вже роздали соціальні виплати в 1 тис. населених пунктів області. А пенсіонерам, які приїхали з областей, які перебувають під постійними обстрілами, виплачуватимуть пенсії після звернення.

Про дострокову виплату пенсій після засідання штабу оборони Тернопільщини повідомила керівниця тернопільської «Укрпошти» Ольга Гринчишин. Вона заявила, що зазвичай пенсії люди на руки отримували після 10 числа кожного місяця, однак, цього разу вони вирішили гроші роздати скоріше.

«Не чекаючи 10 березня, ми почали достроково розвозити та виплачувати пенсії людям. Станом на сьогодні ми вже доставили виплати вже в більше як 1 тис. сіл. Ми хочемо заспокоїти людей і гарантуємо, що і надалі ми будемо заїжджати в кожен населений пункт і доставляти пенсії та субсидії», – розповіла керівниця «Укрпошти» в Тернопільській області Ольга Гринчишин.

Керівниця тернопільської «Укрпошти» Ольга Гринчишин також звернулася до біженців аби вони зверталися в поштові відділення для того, щоб отримати пенсію тут, а не за місцем прописки.

«Люди можуть отримати пенсію за фактичним місцем свого проживання, тобто тут, а не там де вони були прописані і де росіяни ведуть військові дії. Для цього треба лише зателефонувати на гарячу лінію «Укрпошти», або ж в Пенсійний фонд», – повідомила Ольга Гринчишин.

В Тернопільській області наразі працюють усі поштові відділення у звичному графіку і надають усі послуги, в тому числі відправлення посилок.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики раніше детально пояснило, як отримати пенсії і соціальні виплати у воєнних умовах.

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