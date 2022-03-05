Йдеться про рейси з Запоріжжя, Дніпра, Києва та Львова

«Укрзалізниця» оприлюднила графік евакуаційних поїздів до Польщі на 6 березня. Йдеться про рейси з Запоріжжя, Дніпра, а також Києва та Львова.

Заплановані такі рейси:

№918/919 Запоріжжя – Хелм – вирушатиме об 11:00;

№902/903 Дніпро – Хелм – 09:00.

Крім того, до складу поїзда №67/68 Київ – Хелм включається група вагонів сполученням Львів – Хелм. Рейс відправлятиметься 5 та 6 березня о 19:13.

На станції Хелм (Польща) можна буде пересісти на поїзди до Варшави, які надає Польська залізниця.

Проїзд безкоштовний.

Також в «Укрзалізниці» повідомили, що українці можуть скористатися поїздами, які курсують до кордону та територією Угорщини.

«Угорщина надає свій рухомий склад, яким регулярно вивозить українців, а також безкоштовно доправляє їх територією країни», – повідомили в «Укрзалізниці».

Проїзд з України до Угорщини:

щодня Київ – Львів – Мукачево – Захонь (Záhony) – Будапешт (Budapest): безпересадковий спальний вагон – подальше проходження через Дьйор (Győr) до Відня (Wien) не визначено;

щоденно Мукачево – Чоп – Захонь (Záhony) – Ніредьгаза (Nyíregyháza) – Дебрецен (Debrecen) – Будапешт (Budapest): поїзд Interсity;

9 разів на день Чоп – Захонь (Záhony): прикордонні пасажирські поїзди, з пересадкою на станції Захонь далі по напрямку Ніредьгаза – Дебрецен – Будапешт. Кількість місць збільшена.

Проїзд територією Угорщини:

Захонь – Будапешт, 6 поїздів Interсity щодня, зупинки у Ніредьгазі та Дебрецені.

6 додаткових щоденних поїздів, які прямують до Будапешта без проміжних зупинок (час у дорозі близько 4 годин).

Також в «Укрзалізниці» повідомили, що кожен, хто має українське посвідчення особи (ID-карту, паспорт), може безкоштовно їздити поїздами в Угорщину з так званим квитком солідарності. Його перед поїздкою слід придбати у касі. Він не продається в автоматах чи онлайн. Якщо на станції посадки немає каси, квиток необхідно придбати у провідника. Купуючи квиток, необхідно вказати пункт призначення. Квиток можна придбати для проїзду між будь-якими станціями в Угорщині. Кожен пасажир, незалежно від віку, має мати квиток.

Інформацію про розклад угорських поїздів та поточну транспортну ситуацію можна отримати за посиланням.

Також раніше ZAXID.NET повідомляв про поїзди, які курсують до Хелма зі Львова.

До слова, як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, щоденно через львівський вокзал проходить в середньому 30-40 тисяч людей. Люди чекають на поїзди до Польщі, хтось автобусом добирається до кордону, ще частина залишається у Львові.

«Такої кількості пасажирів наш вокзал ще не бачив. Але в біді ми не залишимо нікого! Десятки організацій і сотні волонтерів роблять все можливе для забезпечення комфорту і порядку на вокзалі. Це наші люди. Це наша війна. І перемога теж буде нашою!», – зазначив Андрій Садовий.