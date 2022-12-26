106-річний мешканець Тернопільщини Петро Федак помер 25 грудня

У Хоростківській громаді на Тернопільщині помер 106-річний чоловік. Петра Федака вважали одним з довгожителів області, щоправда, немає точних даних, чи був він найстарішим мешканцем Тернопільщини. Він мешкав у селі Хлопівка разом з найстаршим сином та онуками.

Про смерть 106-річного чоловіка повідомив міський голова Хоросткова Степан Гладун. «25 грудня 2022 року, на 106-ому році життя перестало битися серце великого життєлюба, найстаршого жителя Хоростківської громади, Федака Петра Федоровича. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким померлого з приводу непоправної втрати», – написав голова громади.

Як розповідав сам Петро Федак у інтерв'ю Ukraina.PL, в 1944 році його призвали до радянського війська, де він служив мінометником. Під час бойових дій чоловік отримав поранення. Після повернення з фронту працював у місцевому колгоспі. Одружився в 1946 році, в нього народилось троє синів. Наразі у чоловіка залишилось п'ятеро внуків та 13 правнуків. Один з його онуків Ярослав Федак воює на війні з Росією.

Рідні чоловіка розповідали, що він практично ніколи не хворів. До глибокої старості чоловік читав без окулярів, також щонеділі ходив у церкву.