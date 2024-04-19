Інспектора митниці затримали працівники СБУ та ДБР

Тернопільський митник отримав майже 100 тис. грн хабара від місцевого підприємця. Держслужбовець раніше одержав підозру за підробку документів, що призвело до збитків державі майже 2 млн грн. Працівники поліції та ДБР довели, що чоловік причетний ще й до вимагання і одержання неправомірної вигоди.

В березні 2024 року працівники поліції, СБУ та ДБР викрили протиправну схему на Тернопільській митниці. Правоохоронці з’ясували, що двоє співробітників митниці незаконно застосували нульове розмитнення для оптичних приладів, які ввозилися з-за кордону. Інспектори діяли в інтересах одного з товариств, яке неодноразово ввозило подібні товари в Україні. Через такі дії до державного бюджету не надійшло майже 2 млн грн у вигляді обов’язкових митних платежів.

Чиновники отримали підозри, однак під час розслідування правоохоронці з’ясували, що один із митників причетний до отримання хабара.

«Під час слідства виявлено факт отримання одним із митників від цього товариства 98 000 грн неправомірної вигоди за застосування нульового розмитнення», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини в п’ятницю, 19 квітня.

За цим фактом інспектору відділу митного оформлення митного посту «Тернопіль» повідомили про ще одну підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (Отримання неправомірної вигоди службовою особою). Зловмиснику загрожує позбавлення волі до 10 років, конфіскація майна та позбавлення права обіймати державні посади до трьох років. Слідчі управління ДБР у місті Львові з’ясовують інші схеми, до яких причетні інспектори та спільників митників.