Під час обшуків СБУ виявила «чорнові» записи та банківські картки

На Тернопільщині працівники СБУ і ДБР викрили митників, які організували корупційну схему на суму понад 2 млн грн. Два інспектори за гроші допомагали підприємцям уникати сплати мита за прилади нічного бачення. Правоохоронці під час обшуків виявили «чорнові» записи, мобільні телефони, комп’ютери і банківські картки.

Правоохоронці встановили, що двоє інспекторів тернопільської митниці використовували своє службове становище і за гроші допомагали підприємцям уникати сплати митних платежів. Схема полягала в тому, що митники в державну базу вносили фіктивні дані щодо товарів, які привозили бізнесмени із-за кордону. Це дозволило підприємцям ввозити в Україну товар за нульовою ставкою оподаткування.

«Під час досудового розслідування встановили, що співробітники Тернопільської митниці впродовж минулого року допомогли підприємцеві уникнути сплати митних платежів на майже 2 мільйони гривень, підтвердивши недостовірні відомості про прилади нічного бачення, що ввозилися ним із-за кордону для комерційного продажу», – повідомили в СБУ Тернопільщини в середу, 20 березня.

За ці «послуги» підприємець надав одному із митників близько 100 тисяч гривень. Під час проведення обшуків за місцем роботи та в помешканнях інспекторів правоохоронці вилучили чорнові «бухгалтерські» записи, мобільні телефони, комп’ютери та банківські картки.

Правоохоронці повідомили двом митникам про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Також підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Якщо їх провину доведуть у суді, то їм загрожує позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Також чиновники повинні будуть сплатити штраф в розмірі до 17 тис. грн.