Тернопільський суд призначив три роки іспитового терміну жінці, яка вербувала дівчат для секс-роботи за кордоном. Зловмисниця обирала тих, хто опинився у складному становищі, без грошей та підтримки, і обіцяла влаштувати на добре оплачувану роботу повією в Польщі. Слідству відомо, що їй вдалось завербувати двох дівчат, після цього її викрили. Обвинуваченій загрожувало до 12 років тюрми, але вона уклала угоду про винуватість, відтак суд звільнив її від основного покарання і обмежився іспитовим терміном.

Як йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду, жінка підшуковувала молодих дівчат, які опинились у скрутних обставинах і які хотіли легкого заробітку. З однією такою дівчиною вона познайомилась у серпні 2021 року. Як виявилось, чоловік дівчини помер після дороговартісного лікування, а у неї залишились борги. Жінки зустрілись у ресторані «Файне місто» 20 серпня, де зловмисниця запропонувала дівчині виїхати у Польщу і надавати там секс-послуги. Співрозмовниця на цю пропозицію погодилась.

Слідство задокументувало ще один епізод, коли жінка завербувала дівчину на секс-роботи за кордоном. Відомо, що у неї був спільник, який перебував у Польщі, але чи відкрито щодо нього окреме кримінальне провадження – наразі невідомо.

Як саме і коли викрили жінку, в вироку не йдеться. Однак зазначено, що 9 листопада цього року обвинувачена уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Суддя Тарас Багрій її затвердив. Відтак жінку визнали винною у порушенні ч.2 ст. 149 ККУ (торгівля людьми), але звільнили від основного покарання, призначивши лише три роки умовно. Також вона повинна сплатити понад 5 тис. грн за експертизи.