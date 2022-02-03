Мешканець Тернополя отримав опіки рук та шиї під час того, як самотужки спробував виготовити настоянку. Інцидент стався, коли 66-річний чоловік планував розбавити суміш для натирання спини спиртом. Потерпілого з опіками забрали в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги №1.

Нещасний випадок трапився о 00:33 в середу, 2 лютого, на вул. Чернівецькій у Тернополі. У чоловіка в руках загорілася суміш розведеного спирту та екстракту з лікувальних трав і меду. «Бригада швидкої виїжджала до 66-річного пацієнта на вул. Чернівецьку. За словами потерпілого, у нього в руках загорівся спирт. Із термічними опіками грудної клітки, шиї, кистей обох рук 2-го ступеня, з опіками близько 12% усього тіла постраждалого, після оперативно наданої медичної допомоги, шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги», – повідомили в центрі екстреної медичної допомоги Тернопільщини.

У Тернопільській міській лікарні №1 повідомили ZAXID.NET, що чоловік наразі перебуває в терапевтичному відділенні. В нього діагностували поверхневі опіки рук та шиї. «Чоловік поступив в лікарню вночі 2 лютого. Його госпіталізували не в реанімацію, а терапевтичне відділення, через те, що були діагностовані поверхневі опіки, і він не потребував інтенсивної терапії. Зараз пацієнт почуває себе добре», – додав головний лікар медустанови Ярослав Чайківський.

Головний лікар додав, що чоловік отримав опіки, коли готував суміш для натирання спини на водяній бані. Він варив мед з травами і аптечними ліками, також мав додати спирту. Коли ж наливав спирт у банячок, то суміш спалахнула і обпекла частини тіла 66-річного тернополянина.